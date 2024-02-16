Косметолог объяснила, как делать массаж лица, чтобы получить лифтинг эффект (видео)
Лимфодренажный массаж лица способен снять отеки, улучшить тон кожи и лифтинг. Но, чтобы добиться такого результата, нужно придерживаться определенной технологии.
О том, как правильно делать массаж лица, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.
Как делать лимфодренажный массаж лица
"Лимфодренажный массаж роллером можно делать и по тканевой маске, тогда кожа получит максимум пользы", - говорит эксперт.
Какая польза от такого массажа:
- снимает отеки
- улучшает лимфо- и кровообращение
- выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица
- улучшает тургор кожи, дает лифтинг эффект
- снимает спазмы в мышцах
- активирует процессы омоложения
- кожа получает максимум эффекта от маски
"Этот массаж вы можете делать курсом 10-15 процедур через день раз в полгода-год, а затем делать массаж несколько раз в неделю", - объясняет Позднякова.
Техника выполнения:
- роллер можно хранить в холодильнике
- перед использованием необходимо помыть с мылом или обработать антисептиком
- кожу лица очистите, тонизируйте и нанесите массажное масло, тканевую маску, сыворотку или крем
- сделайте массаж в 3-5 проходов
- все движения должны быть в сторону лимфатических узлов
- всегда обходите зоны щитовидной железы
- начинайте с зоны декольте и плавно двигайтесь снизу вверх
- крайними движениями вы "сгоняете" лимфу к надключичным лимфоузлам
- после массажа снова очистите кожу, тонизируйте и увлажните
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