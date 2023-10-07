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Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Суббота 07 октября 2023 06:55
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Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео) Как стильно завязать шарф (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Шарф является обязательным осенним аксессуаром, но вот правильно его носить не все умеют. Чтобы он эстетично выглядел и еще согревал, нужно знать несколько схем его завязывания.

О том, как стильно завязать шарф, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.

Первый способ

Обверните шарф вокруг шеи, один конец просуньте сверху в "петлю", как это показано на видео ниже. То же повторите с другим концом шарфа. Желательно, чтобы "хвостики" были разной длины.

Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Второй способ

Завяжите шарф на шее. Сделайте так, чтобы один конец был намного длиннее другого. Затем его закиньте через шею на другую сторону, а затем просуньте его конец сквозь узел, который завязали в начале.

Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Третий способ

Обверните шарф вокруг шеи, тогда его середину вытяните вперед и перекрутите, образовав петельку. После этого в нее просуньте оба конца шарфа. Желательно, чтобы концы шарфа были разной длины, так они будут лучше ложиться.

Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Четвертый способ

Сложите шарф вдвое по длине, обверните шею, а затем проденьте концы в образующуюся петлю и аккуратно расправьте аксессуар. В этом варианте концы могут быть, как одинаковой длины, так и разной. В обоих случаях будет выглядеть эффектно.

Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Раньше мы писали о том, какую ошибку чаще всего допускают женщины в осеннем виде.

Читайте также о том, какие курточки не стоит покупать на осень.

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