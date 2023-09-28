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Никогда этого не делайте. Стилистка назвала частую ошибку в осеннем образе (фото)

Четверг 28 сентября 2023 20:32
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Никогда этого не делайте. Стилистка назвала частую ошибку в осеннем образе (фото) Как правильно носить платье и пальто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Женщины осенью часто сочетают юбки или платья вместе с пальто. Но если не правильно подобрать длину изделий, то искажается образ и зрительно укорачивается рост.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко в Instagram.

Как правильно носить платья и юбки вместе с пальто

"Никогда не делайте этого, когда создаете образы с пальто и платьями - не надо надевать под пальто длинную юбку, которая болтается из-под пальто как хвост русалки. Юбка или платье должно быть или короче пальто, или быть в его длину, а в идеале выступать где-то на 10 сантиметров", - объясняет эксперт.

Шевченко утверждает, что именно это выступление создает эффектный и органический образ.

"Но 10 сантиметров - это не огромный "русалочный хвост", который болтается за вами", - говорит стилистка.

Никогда этого не делайте. Стилистка назвала частую ошибку в осеннем образе (фото)Никогда этого не делайте. Стилистка назвала частую ошибку в осеннем образе (фото)Никогда этого не делайте. Стилистка назвала частую ошибку в осеннем образе (фото)Длина юбки должна быть короче пальто, или длиннее не более, чем на 10 см (фото: Freepik.com)

Как правильно носить макси-юбку осенью

"Здесь все просто. К ним берите укроп или мини длину для верхней одежды. Или выбирайте длинную верхнюю одежду, которая коррелируется по длине с вашей макси-юбкой", - советует Шевченко.

При этом она отмечает, что именно эта маленькая деталь влияет на то, насколько органичен и стильный ваш образ. А еще такие вещи очень укорачивают рост.

Раньше мы писали о том, что стилистка назвала, каких "ужасных" курточек следует избегать в гардеробе.

Читайте также о том, какие вещи будут в моде этой осенью.

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