ua en ru
Сб, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ловіть 4 способи від стиліста, як красиво і тепло зав'язати шарф (відео)

Субота 07 жовтня 2023 06:55
UA EN RU
Ловіть 4 способи від стиліста, як красиво і тепло зав'язати шарф (відео) Як стильно зав'язати шарф (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Шарф є обов'язковим осіннім аксесуаром, але от правильно його носити не всі вміють. Щоб він дійсно естетично виглядав та ще й зігрівав, треба знати кілька схем його зав'язування.

Про те, як стильно зав'язати шарф, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram.

Перший спосіб

Обгорніть шарф навколо шиї, один кінець просуньте зверху у "петлю", як це показано на відео нижче. Те саме повторіть із іншим кінцем шарфа. Бажано, аби "хвостики" були різної довжини.

Ловіть 4 способи від стиліста, як красиво і тепло зав'язати шарф (відео)

Другий спосіб

Зав'яжіть шарф на шиї. Зробіть так, аби один кінець був набагато довший, ніж інший. Потім його перекиньте позаду шиї на іншу сторону, а тоді просуньте його кінець крізь вузлик, який зав'язали на початку.

Ловіть 4 способи від стиліста, як красиво і тепло зав'язати шарф (відео)

Третій спосіб

Обгорніть шарф навколо шиї, тоді його середину витягніть вперед і перекрутіть, утворивши петельку. Після цього у неї просуньте обидва кінці шарфа. Бажано, аби кінці шарфа були різної довжини, так вони краще лягатимуть.

Ловіть 4 способи від стиліста, як красиво і тепло зав'язати шарф (відео)

Четвертий спосіб

Складіть шарф вдвоє по довжині, обгорніть шию, а тоді протягніть кінці у петлю, яка утворюється, й акуратно розправте аксесуар. У цьому варіанті кінці можуть бути, як однакової довжини, так і різної. В обох випадках виглядатиме ефектно.

Ловіть 4 способи від стиліста, як красиво і тепло зав'язати шарф (відео)

Раніше ми писали про те, яку помилку найчастіше допускають жінки в осінньому образі.

Читайте також про те, які курточки не варто купувати на осінь.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради стиліт