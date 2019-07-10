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Помер агент Z з культового фільму "Люди в чорному"

STYLERПерсони    10.07.2019 - 09:36
Помер агент Z з культового фільму "Люди в чорному"
Помер Ріп Торн (фото: pixabay.com)

Агент Z Ріп Торн зіграв більш ніж у 100 фільмах

Ріп Торн, знаменитий голлівудський актор, помер у вівторок, 9 липня, у себе вдома в штаті Коннектикут (США). Зірці  культового фільму "Люди в чорному" було 88 років. Про це пишуть західні ЗМІ.

За свою 60-річну кар'єру в кінематографі Торн знявся більш ніж в 100 фільмах і серіалах, у тому числі і в двох перших частинах "Людей в чорному", де він виконав роль глави агентства "ЛВЧ", агента Z (агент Зед).

Помер агент Z з культового фільму &quot;Люди в чорному&quot;

Ріп Торн (кадр з к/ф "Люди в чорному")

Справжнє ім'я актора Елмор Руал Торн-молодший. Він народився 6 лютого 1931 року в Техасі. Псевдонім Ріп він запозичив у свого батька, таким було прізвисько Торна-старшого.

Після закінчення університету в Техасі, Торн вирушив автостопом підкорювати Голлівуд. Він мріяв швидко заробити акторством, купити ранчо і займатися тваринництвом. Але кінематограф виявився більш цікавим заняттям для молодого актора.

Помер агент Z з культового фільму &quot;Люди в чорному&quot;

Ріп Торн (кадр з к/ф "Люди в чорному")

Серед інших відомих проектів за участю Торна, комедії "Без почуттів", "Підняти перископ", а також "Марія Антуанетта", де Торн дуже характерно виконав роль французького короля Людовика XV.

Помер агент Z з культового фільму &quot;Люди в чорному&quot;

Ріп Торн (кадр з к/ф "Марія Антуанетта")

Спочатку Торн перебивався зйомками в масовці. Його першою помітною роллю стала робота у фільмі Еліа Казана "Лялечка" в 1956 році. Актора цінували за універсальність: він органічно вливався, як у драматичні, так і комедійні ролі.

Відзначимо, що в 1983 році Торн номінувався на "Оскар" як найкращий актор другого плану за роль у фільмі "Крос-Крік", але перемогу тоді здобув Джек Ніколсон за картину "На мові ніжності".

А в 1996 році Торн отримав телевізійну премію "Еммі" за роль у комедійному серіалі "Шоу Ларрі Сандерса".

 

Ріп Торн (фото: Getty Images)

Раніше ми писали, що у віці 20 років помер відомий голлівудський актор, який, незважаючи на юний вік, встиг знятися у багатьох фільмах.

Також повідомлялося, що Жуан Жілберту, засновник музичного стилю в популярній музиці боса-нова, помер у Бразилії у віці 88 років.

Нагадаємо, нещодавно трагічно загинув екс-учасник легендарного гурту "Песняры".

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