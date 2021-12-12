Ломаченко переконливо переміг Коммі, відправляючи по ходу бою суперника на настил рингу
Український боксер Василь Ломаченко здобув перемогу в поєдинку ганца Річарда Коммі в легкій ваговій категорії. Бій тривав усі 12 раундів, хоч у сьомій трихвилинці українець відправив ганського боксера в нокдаун.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Перший раунд українець провів у розвідці, але вже наприкінці другої трихвилинки непогано влучив у суперника, якого трохи повело. Дещо допомогли ганцю втриматися на ногах канати.
Lomachenko was heating up as the 2nd round closed— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2021
(via @ESPNRingside) pic.twitter.com/cRj0WsJcl0
.@VasylLomachenko with the gamesmanship early #LomaCommey LIVE on ESPN pic.twitter.com/pBBvDrCvHS— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
У наступних раундах Коммі спробував повернути українцю, і кілька разів непогано влучив у Лому. Щоправда, і сам українець після пропущених ударів відповідав щільними влученнями по опоненту.
У сьомому раунді Лома включився на повну і після кількох відмінних атак відправив Коммі на підлогу рингу. Ганець, хоч і важко, але встав. А ось українець не одразу хотів продовжувати поєдинок, звернувшись спочатку до кута опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити бій.
Lomachenko's knockdown of Commey #LomaCommey— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2021
(via @trboxing) pic.twitter.com/ymCh47eagR
Наступні три хвилини також для Коммі були важкими, той ледь утримувався на ногах. Та ось у наступному раунді відновився та відповів Ломаченку декількома потужними ударами. Але все ж таки українець продовжував діяти більш гостро, але дотиснути ганця, щоб завершити бій достроково, не вдалося.
У результаті перемога одноголосним рішенням суддів - 119-108, 117-110, 119-108. Також Ломаченко дістався і другорядний пояс WBO Inter-Continental.
Dominant performance
WBO Inter-Continental lightweight title
What's next for Vasiliy Lomachenko?