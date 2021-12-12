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Ломаченко переконливо переміг Коммі, відправляючи по ходу бою суперника на настил рингу

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Нью-Йорк, Неділя 12 грудня 2021 06:57
Ломаченко переконливо переміг Коммі, відправляючи по ходу бою суперника на настил рингу Фото: Василь Ломаченко у сьомому раунді відправив Річарда Коммі до нокдауну (twitter.com/DAZNBoxing)
Автор: Ігор Литвиненко

Український боксер Василь Ломаченко здобув перемогу в поєдинку ганца Річарда Коммі в легкій ваговій категорії. Бій тривав усі 12 раундів, хоч у сьомій трихвилинці українець відправив ганського боксера в нокдаун.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Перший раунд українець провів у розвідці, але вже наприкінці другої трихвилинки непогано влучив у суперника, якого трохи повело. Дещо допомогли ганцю втриматися на ногах канати.

У наступних раундах Коммі спробував повернути українцю, і кілька разів непогано влучив у Лому. Щоправда, і сам українець після пропущених ударів відповідав щільними влученнями по опоненту.

У сьомому раунді Лома включився на повну і після кількох відмінних атак відправив Коммі на підлогу рингу. Ганець, хоч і важко, але встав. А ось українець не одразу хотів продовжувати поєдинок, звернувшись спочатку до кута опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити бій.

Наступні три хвилини також для Коммі були важкими, той ледь утримувався на ногах. Та ось у наступному раунді відновився та відповів Ломаченку декількома потужними ударами. Але все ж таки українець продовжував діяти більш гостро, але дотиснути ганця, щоб завершити бій достроково, не вдалося.

У результаті перемога одноголосним рішенням суддів - 119-108, 117-110, 119-108. Також Ломаченко дістався і другорядний пояс WBO Inter-Continental.

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Василь Ломаченко Бокс
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