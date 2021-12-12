Ломаченко уклав Коммі на ринг фантастичним лівим: найкращі моменти бою

Василь Ломаченко здобув впевнену перемогу на ганцем Річардом Коммі, уклавши противника на ринг у сьомому раунді, але бій тривав усі дванадцять. У підсумку перемогу все одно присудили українцю.

Головний вечір боксу відбувся в Нью-Йорку в ніч з 11 на 12 грудня. Українець знову довів, що він кращий з кращих у своїй ваговій категорії.

Перемігши Коммі, український боксер завоював пояс інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією WBO. Після бою Ломаченко заявив про готовність битися проти Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Більшу частину бою перевага була за нашим боксером, хоча Коммі кілька разів кілька разів потрапив по Ломі.

У сьомому раунді Василь Ломаченко відправив ганця полежати фантастичним ударом лівою. Дивіться на відео нижче момент нокдауну.

Річард Коммі насилу встав, але українець не відразу хотів продовжувати поєдинок, звернувшись спершу до кута опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити бій.

Протистояння продовжилося всі 12 раундів. У підсумку перемога одноголосним рішенням суддів - 119-108, 117-110, 119-108. Також Ломаченко дістався і другорядний пояс WBO Inter-Continental.

Дивіться нижче найкращі моменти бою.

Для Ломи це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні минулого року. 26 червня 2021 року в 9 раунді Ломаченко переміг технічним нокаутом Масаєсі Накатані.

Всього українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки.

Цікаво, що бій судив найпозитивніший у світі суддя - Стів Вілліс. З ним є дуже багато кумедних моментів, на які ви можете поглянути на наступному відео.