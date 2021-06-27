Ломаченко нокаутував Накатані: яскраве відео

Василь Ломаченко переміг Масайоші Накатані у дев'ятому раунді технічним нокаутом. Після поразки в бою з Теофімо Лопесом в жовтні минулого року, після якої "Лома" позбувся своїх титулів, цей поєдинок і перемога в ньому стала дуже важливою для українця.

Дивіться нижче, як Ломаченко майстерно нокаутував японського боксера.

Бій відбувся в ніч з 26 на 27 червня в Лас-Вегасі. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) провів бій з японцем Масайоші Накатані (19-2, 13 КО).

Японець протримався до дев'ятого раунду, але все ж упав під напором українця.

"Повне руйнування до неймовірно переконливого кінця. Василь Ломаченко виглядає здоровим і знову у формі", - підписано відео, на якому коментатор емоційно вигукує " Loma is back!"(Ломаченко повернувся!).

Відзначимо, що вже в першому раунді Ломаченко отримав розсічення після зіткнення головами з суперником, але це не завадило йому показати повну перевагу на рингу.

Ні довгі руки, ні високий зріст Накатані не допомогли йому впоратися з Ломою. Майстерні удари Василя точно влучали в ціль.

У п'ятому раунді японець побував у нокдауні, а в дев'ятому був оголошений технічний нокаут після низки атак з боку Василя Ломаченка.