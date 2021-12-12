Василь Ломаченко здобув перемогу над ганцем Річардом Коммі . Український боксер уклав суперника на ринг у сьомому раунді, але після нокдауну не став його добивати. Поєдинок тривав усі 12 раундів і Ломаченко виграв за очками.

Після бою він зізнався журналісту Fight Hub TV , чому не став добивати Коммі в 7 раунді.

За словами Ломаченка, йому стало шкода Коммі, тому він і засумнівався, чи треба йому добивати суперника.

"Я бачив його стан, мені було шкода його. Тому я роздумував, що мені робити далі. Я сумнівався, чи потрібно мені добивати", - заявив Василь.

Зазначимо, що після нокдауну в 7 раунді Коммі насилу піднявся на ноги, але Ломаченко не відразу хотів продовжувати бій. Українець звернувся до кутка опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити поєдинок.

Після перемоги над Коммі український спортсмен завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією WBO. Ломаченко також дістався і другорядний пояс WBO Inter-Continental.

Після поєдинку наш боксер заявив, що готовий до бою проти Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ломаченко зізнався, чому не став добивати Коммі після нокдауну (відео: YouTube)