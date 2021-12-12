Ломаченко зізнався, чому не став добивати Коммі після нокдауну
Василь Ломаченко здобув перемогу над ганцем Річардом Коммі. Український боксер уклав суперника на ринг у сьомому раунді, але після нокдауну не став його добивати. Поєдинок тривав усі 12 раундів і Ломаченко виграв за очками.
Після бою він зізнався журналісту Fight Hub TV, чому не став добивати Коммі в 7 раунді.
За словами Ломаченка, йому стало шкода Коммі, тому він і засумнівався, чи треба йому добивати суперника.
"Я бачив його стан, мені було шкода його. Тому я роздумував, що мені робити далі. Я сумнівався, чи потрібно мені добивати", - заявив Василь.
Зазначимо, що після нокдауну в 7 раунді Коммі насилу піднявся на ноги, але Ломаченко не відразу хотів продовжувати бій. Українець звернувся до кутка опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити поєдинок.
Після перемоги над Коммі український спортсмен завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією WBO. Ломаченко також дістався і другорядний пояс WBO Inter-Continental.
Після поєдинку наш боксер заявив, що готовий до бою проти Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Ломаченко зізнався, чому не став добивати Коммі після нокдауну (відео: YouTube)
Дивіться кращі моменти бою між Василем Ломаченком і Річардом Коммі.
Нагадаємо, Ломаченко переміг японця Масаесі Накатані. Це був його перший бій після поразки Теофімо Лопесу в жовтні минулого року, коли він позбувся своїх тутулів.