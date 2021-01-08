Карантин в Україні з 8 січня: що заборонено і куди можна буде піти
П'ятниця 08 січня 2021 09:05
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Локдаун в Україні з 8 січня (Колаж РБК-Україна)
В Україні набув чинності посилений карантин з 00:00 годин 8 січня. Обмеження діятимуть до 25 січня. Відсьогодні закриті всі розважальні заклади, більшість магазинів, установи працюють тільки дистанційно, школярі та студенти відправлені на тривалі канікули.
Повний список усіх заборон і обмежень, а також про те, куди можна буде піти з 8 по 25 січня – читайте в Styler.
Що заборонено повністю:
- Робота закладів культури
- Всі розважальні заходи
- Робота ТРЦ і розважальних установ
- Робота всіх навчальних закладів, крім дитячих садків
- Робота спортзалів і фітнес-центрів
- Робота басейнів
- Робота різдвяних ярмарків біля ялинок
- Робота непродовольчих магазинів і ринків
працює з обмеженнями:
- Кафе, бари та ресторани можуть здійснювати адресну доставку або на винос
- Перукарні та салони краси можуть працювати тільки за попереднім записом та без очікування всередині
- Заправки можуть працювати, але без зон харчування
- Лікарні працюють з обмеженнями по планових операцій
- Працівників установ і організацій, незалежно від форми власності, рекомендовано перевести на дистанційну форму роботу по можливості
- Робота громадського міського громадського транспорту дозволена, але діятимуть обмеження за кількістю пасажирів
Що працює і куди можна піти:
- Магазини з харчовими продуктами, засобами гігієни та побутовою хімією
- Точки продажу засобів зв'язку
- Аптеки та торгові точки з виробами медичного призначення
- Ветеринарні аптеки, зоомагазини
- Дозволений продаж кормів для тварин, насіння та засоби захисту рослин
- Дозволений продаж преси
- Дозволена робота дитячих садків
- Дозволена робота фінансових установ, інкасаторських служб
- Робота операторів поштового зв'язку
- Робота ветеринарних клінік
- Робота заправок і СТО
- Готелі
- Робота міжміського та авіатранспорту не обмежена
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які товари можна буде придбати та не можна під час локдауна з 8 по 25 січня.
А також ми писали про те, що Ляшко назвав нові заборони та дозволи під час локдауна.
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