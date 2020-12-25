Локдаун в січні: що буде доступно в магазинах і як будуть штрафувати

В Україні з 8 січня вводять жорсткий локдаун і більшість торгових точок будуть закриті. Також не будуть працювати спортзали, торгові центри, непродовольчі магазини, а кафе та ресторани зможуть продавати лише на винос і з доставкою. Доступними будуть лише товари першої необхідності – харчові продукти, медичні товари, ліки, ветеринарні товари та бензин.
Як пояснюють юристи у коментарі для видання "24 канал", перелік товарів першої необхідності не прописаний чітко в законодавстві. В постанові Кабінету міністрів №780 від 11 жовтня 2016 року є поняття "споживчий кошик", в яку входять товари для основних соціальних і демографічних груп населення, і вони входять у розрахунок прожиткового мінімуму.
"Дозволяють працювати супермаркетам, аптекам, ветаптекам і зоомагазинам, банківським установам, пошті, і АЗС, але без зон харчування. Також дозволена робота магазинів електроніки, які продають засоби зв'язку. Однак, швидше за все, мова йде про діяльність магазинів при обмеженій кількості відвідувачів зі збереженням санітарних карантинних норм", - пояснюють юристи.
Фахівці склали список того, що не можна буде торгувати під час локдауна:
За порушення правил карантину передбачена адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України Стаття 44-3 КУпАП України передбачає штраф у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб штрафи більше – від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні знову змінили графік роботи ресторанів і закладів у новорічну ніч.
А також розповідали про те, що Степанов розставив всі крапки над "і" у питанні січневого "локдауна".
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