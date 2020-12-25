Локдаун в січні: що буде доступно в магазинах і як будуть штрафувати

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні з 8 січня вводять жорсткий локдаун і більшість торгових точок будуть закриті. Також не будуть працювати спортзали, торгові центри, непродовольчі магазини, а кафе та ресторани зможуть продавати лише на винос і з доставкою. Доступними будуть лише товари першої необхідності – харчові продукти, медичні товари, ліки, ветеринарні товари та бензин.

Що можна буде придбати під час локдауну

Як пояснюють юристи у коментарі для видання "24 канал", перелік товарів першої необхідності не прописаний чітко в законодавстві. В постанові Кабінету міністрів №780 від 11 жовтня 2016 року є поняття "споживчий кошик", в яку входять товари для основних соціальних і демографічних груп населення, і вони входять у розрахунок прожиткового мінімуму.

"Дозволяють працювати супермаркетам, аптекам, ветаптекам і зоомагазинам, банківським установам, пошті, і АЗС, але без зон харчування. Також дозволена робота магазинів електроніки, які продають засоби зв'язку. Однак, швидше за все, мова йде про діяльність магазинів при обмеженій кількості відвідувачів зі збереженням санітарних карантинних норм", - пояснюють юристи.

Що не можна буде придбати під час локдауну

Фахівці склали список того, що не можна буде торгувати під час локдауна:

Одяг і взуття

Посуд

Меблі

Текстильні вироби

Техніка

Ювелірні вироби

Парфумерія (та, що не входить в засоби гігієни)

Будівельні матеріали

Сантехніка

Окуляри та інші товари, які продають в ТРЦ і на непродовольчих ринках

Які передбачені штрафи за порушення в період локдауна

За порушення правил карантину передбачена адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України Стаття 44-3 КУпАП України передбачає штраф у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб штрафи більше – від 34 до 170 тисяч гривень.

Про що йдеться в постанові Кабінету міністрів про локдаун

Карантин запроваджується на всій території України з 8 по 24 січня

буде дозволена торгівля товарами, які відносяться до продуктів харчування, на торгових площах, не менше 60% яких призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин

Торгівля усіма іншими групами товарів може здійснюватися тільки з адресною доставкою замовлень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні знову змінили графік роботи ресторанів і закладів у новорічну ніч.

А також розповідали про те, що Степанов розставив всі крапки над "і" у питанні січневого "локдауна".