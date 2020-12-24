В Україні змінили графік роботи ресторанів і закладів у новорічну ніч

Як працюватимуть заклади в новорічну ніч (фото: freepic.com)

В Україні заклади громадського харчування, включаючи ресторани і кафе, зможуть працювати у новорічну ніч, 31 грудня, до 7 ранку. Таке рішення 24 грудня оголосив Кабінет міністрів України.

Відповідна зміна у "карантинну" постанову №1236 від 9 грудня уряд вніс постановою №1301 від 23 грудня, яка 24 грудня оприлюднено на його сайті.

Нагадаємо, що раніше уряд заявив, що заклади в Новорічну ніч будуть працювати до першої години ночі.

Зазначимо, що під час карантину в Україні, який продовжили до кінця лютого, робота громадського харчування заборонена з 23:00 до 7:00 наступного дня. А в період жорсткого карантину з 8 по 24 січня включно ресторани та кафе зможуть працювати лише на винос або на доставку.

У Кабміні кажуть, що введення посиленого карантину в період з 8 по 25 січня обумовлено прогнозами щодо зростання кількості хворих COVID-19. У цей час очікується додаткове навантаження на медичну систему через грип.

Раніше повідомлялося, що українці різко відреагували на введення локдауну у січні - в мережі посипалися критичні коментарі після такого рішення про посилення карантину.

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