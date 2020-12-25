Локдаун в январе: что будет доступно в магазинах и как будут штрафовать

В Украине с 8 января вводят жесткий локдаун и большинство торговых точек будет закрыто. Также не будут работать спортзалы, торговые центры, непродовольственные магазины, а кафе и рестораны смогут продавать только на вынос и с доставкой. Доступными будут только товары первой необходимости – продукты питания, медицинские товары, лекарства, ветеринарные товары и бензин.
Как объясняют юристы в комментарии для издания "24 канал", перечень товаров первой необходимости не прописан четко в законодательстве. В постановлении Кабинета министров №780 от 11 октября 2016 года есть понятие "потребительская корзина", в которую входят товары для основных социальных и демографических групп населения, и они входят в расчет прожиточного минимума.
"Позволяют работать супермаркетам, аптекам, ветаптекам и зоомагазинам, банковским учреждениям, почте, и АЗС, но без зон питания. Также разрешена работа магазинов электроники, которые продают средства связи. Однако, скорее всего, речь идет о деятельности магазинов при ограниченном количестве посетителей с сохранением санитарных карантинных норм", - объясняют юристы.
Специалисты составили список того, чем нельзя будет торговать во время локдауна:
За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Украины. Статья 44-3 КоАП Украины предусматривает штраф в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – это от 17 до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц штрафы побольше – от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине снова изменили график работы ресторанов и заведений в новогоднюю ночь.
А также рассказывали о том, что Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского "локдауна".
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