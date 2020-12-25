Локдаун в январе: что будет доступно в магазинах и как будут штрафовать

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине с 8 января вводят жесткий локдаун и большинство торговых точек будет закрыто. Также не будут работать спортзалы, торговые центры, непродовольственные магазины, а кафе и рестораны смогут продавать только на вынос и с доставкой. Доступными будут только товары первой необходимости – продукты питания, медицинские товары, лекарства, ветеринарные товары и бензин.

Что можно будет купить во время локдауна

Как объясняют юристы в комментарии для издания "24 канал", перечень товаров первой необходимости не прописан четко в законодательстве. В постановлении Кабинета министров №780 от 11 октября 2016 года есть понятие "потребительская корзина", в которую входят товары для основных социальных и демографических групп населения, и они входят в расчет прожиточного минимума.

"Позволяют работать супермаркетам, аптекам, ветаптекам и зоомагазинам, банковским учреждениям, почте, и АЗС, но без зон питания. Также разрешена работа магазинов электроники, которые продают средства связи. Однако, скорее всего, речь идет о деятельности магазинов при ограниченном количестве посетителей с сохранением санитарных карантинных норм", - объясняют юристы.

Что нельзя будет купить во время локдауна

Специалисты составили список того, чем нельзя будет торговать во время локдауна:

Одежда и обувь

Посуда

Мебель

Текстильные изделия

Техника

Ювелирные изделия

Парфюмерия (та, что не входит в средства гигиены)

Строительные материалы

Сантехника

Очки и другие товары, которые продают в ТРЦ и на непродовольственных рынках

Какие предусмотрены штрафы за нарушения в период локдауна

За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Украины. Статья 44-3 КоАП Украины предусматривает штраф в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – это от 17 до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц штрафы побольше – от 34 до 170 тысяч гривен.

О чем говорится в постановлении Кабинета министров о локдауне

Карантин вводится по всей территории Украины с 8 по 24 января

Разрешена будет торговля товарами, которые относятся к продуктам питания, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Торговля всеми остальными группами товаров может осуществляться только с адресной доставкой заказов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине снова изменили график работы ресторанов и заведений в новогоднюю ночь.

А также рассказывали о том, что Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского "локдауна".