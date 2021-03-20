Локдаун в Києві показали на фото: як насправді дотримуються обмежень

У Києві посилили карантин відсьогодні й на три тижні. У столиці тепер діють більш суворі обмеження, що передбачають заборону на проведення всіх масових заходів, роботу ТРЦ, закладів культури, кафе та ресторанів крім як на винос.

Як на практиці дотримуються карантинних правил у перший день локдауну в Києві, читайте в нашому матеріалі та дивіться на фото.

У центрі столиці можна побачити, що власники ресторанів дотримуються обмежень - заклади або закриті, або працюють на винос.

Локдаун в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На вулицях можна зустріти поліцейських, які це контролюють.

Фотокореспондент РБК-Україна зауважив, що правоохоронці не проходять повз відкритих закладів, і навідуються туди для перевірки.

Поліція перевіряє дотримання жорсткого карантину на вулицях Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У центрі також закриті магазини. Торгівельні точки мережі електроніки та аксесуарів "Цитрус" займаються тільки замовленнями, при цьому відвідувачів у приміщення не пускають.

Як дотримуються жорсткого карантину у Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В гіпермаркеті будівельних товарів "Епіцентр" майже порожньо. Між рядами закріпили обмежувальну стрічку, відвідувачів всередині - буквально одиниці, але вони можуть купувати всі товари, оформляючи замовлення онлайн.

Як працює "Епіцентр" під час локдауну в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

А ось в ТЦ "Ашан" продається весь асортимент, в тому числі й непродовольчі товари. Але відвідувачів - досить мало.

Локдаун в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В ТРЦ "Проспект" працюють тільки "дозволені" магазини. А в супермаркеті електропобутової техніки "Фокстрот" здійснюється лише видача онлайн замовлень.

Локдаун в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Хоча за правилами жорсткого карантину забороняється діяльність спортклубів і басейнів, сьогодні мережа фітнес-клубів Sport Life продовжує працювати у звичайному режимі, і в клубі обмежили лише роботу басейнів, групові заняття продовжують приймати відвідувачів. Своє рішення адміністрація пояснила "РБК-Україна" тим, що "зали для групових занять мережі дозволяють розміщувати клієнтів з урахуванням - не більше ніж 1 людина на 10 кв. м".

Дана норма дійсно вводилася для фітнес-клубів, однак під час адаптивного карантину в лютому 2021 року.

В нинішніх умовах жорсткого локдауну в Києві ці обмеження допустимі тільки для проведення богослужінь та інших релігійних заходів.