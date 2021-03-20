Локдаун в Киеве показали на фото: как на самом деле соблюдают ограничения

В Киеве ужесточили карантин с сегодняшнего дня и на три недели. В столице теперь действуют более строгие ограничения, предполагающие запрет на проведение всех массовых мероприятий, работу ТРЦ, заведений культуры, кафе и ресторанов кроме как на вынос.

Как на практике соблюдают карантинные правила в первый день локдауна в Киеве, читайте в нашем материале и смотрите на фото.

В центре столицы можно увидеть, что владельцы ресторанов придерживаются ограничений - заведения либо закрыты, либо работают на вынос.

Локдаун в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На улицах можно встретить полицейских, которые это контролируют.

Фотокорреспондент РБК-Украина заметил, что правоохранители не проходят мимо открытых заведений, и наведываются туда для проверки.

Полиция проверяет соблюдение жесткого карантина на улицах Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В центре также закрыты магазины. Торговые точки сети электроники и аксессуаров "Цитрус" занимаются только заказами, при этом посетителей в помещение не пускают.

Как соблюдают жесткий карантин в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В гипермаркете строительных товаров "Эпицентр" почти пусто. Между рядами закрепили ограничительную ленту, посетителей внутри - буквально единицы, но покупать они могут все товары, оформляя заказ онлайн.

Как работает "Эпицентр" во время локдауна в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

А вот в ТЦ "Ашан" продается весь ассортимент, в том числе и непродовольственные товары. Но посетителей - довольно мало.

Локдаун в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ТРЦ "Проспект" работают только "разрешенные" магазины. А в супермаркете электробытовой техники "Фокстрот" осуществляется только выдача онлайн заказов.

Локдаун в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Хотя по правилам жесткого карантина запрещается деятельность спортклубов и бассейнов, сегодня сеть фитнес-клубов Sport Life продолжает работать в обычном режиме, и в клубе ограничили лишь работу бассейнов, групповые занятия продолжают принимать посетителей. Свое решение администрация объяснила "РБК-Украина" тем, что "залы для групповых занятий сети позволяют размещать клиентов с учетом - не более 1 человека на 10 кв.м".

Данная норма действительно вводилась для фитнес-клубов, однако во время адаптивного карантина в феврале 2021 года.

В нынешних условиях жесткого локдауна в Киеве эти ограничения допустимы только для проведения богослужений и прочих религиозных мероприятий.