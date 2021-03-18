Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як в 2020
З суботи, 20 березня в Києві вводиться жорсткий карантин з обмеженнями "червоної" зони. Закриються всі культурні та розважальні заклади, ТРЦ, кафе і ресторани не зможуть приймати відвідувачів. Подібні заборони вже діяли в столиці рівно рік тому, але були ще більш суворими.
Яким буде новий локдаун в Києві, докладно про всі обмеження - на РБК-Україна.
Скільки триватиме локдаун
Через стрімке зростання захворюваності карантин в столиці посилять вже з цієї суботи терміном на три тижні. Таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ та НС.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про введення суворих обмежень в Києві з 00:00 20 березня до 9 квітня включно.
Список обмежень
- забороняється робота культурних і розважальних закладів (музеї, кінотеатри, театри, концертні зали і т.д.);
- в ТРЦ будуть працювати тільки магазини продуктів, побутової хімії, засобів гігієни, зоомагазини і аптеки;
- кафе, бари і ресторани зможуть обслуговувати клієнтів тільки в режимі на винос;
- забороняється робота кафе на автозаправних комплексах;
- скасовуються масові заходи (спортивні, розважальні, культурні, рекламні);
- на релігійних богослужіннях вводиться обмеження - не більше 1 людини на 10 кв.м.;
- заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях (в т.ч. на футбольному матчі "Шахтар" - "Рома" 18 березня);
- салони краси, перукарні працюватимуть тільки за попереднім записом;
- фітнес-центри і спортзали також зможуть приймати відвідувачів за записом, групові заняття забороняються;
- з 20 березня всі підприємства бюджетної сфери перейдуть на дистанційний режим праці;
- приватним компаніям рекомендовано перевести співробітників на віддалену роботу (крім підприємств "критичної структури").
Як працюватимуть школи та дитсадки
З 18 березня школярі 5-11 класів пішли на дострокові канікули, а з 22 березня канікули почнуться в учнів початкової школи. Після їх закінчення, з 28 березня навчальний процес відновиться в дистанційному форматі.
Дитячі садки столиці під час жорсткого карантину продовжать працювати в звичайному режимі.
Обмеження громадського транспорту
Як заявив міський голова Віталій Кличко, громадський транспорт Києва на період локдауна буде працювати в звичайному режимі.
Обов'язкове дотримання норм перевезення пасажирів і маскового режиму. При цьому, заповненість місць для сидіння не повинна перевищувати 50%.
Яким був локдаун в Києві минулої весни
Фактично рік тому в столиці було введено жорсткий карантин в рамках загальнонаціонального локдауна, проте його обмеження були більш жорсткими.
12 березня 2020 в Києві і по всій країні закрилися освітні заклади, були заборонені масові заходи, введена заборона на роботу кафе, ресторанів, спортзалів, салонів краси. Закрилися ТРЦ, ринки та інші торгові заклади, за винятком продуктових магазинів, аптек.
З 17 березня 2020 в столиці зупинилася робота метро, громадський транспорт працював за перепустками.
На початку квітня додатково ввели обмеження на пересування групами не більше 2-х осіб, були заборонені прогулянки в парках і скверах.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що спалах коронавіусу в Україні триватиме до кінця квітня. При цьому на даний момент поки немає необхідності в загальнонаціональному локдауні.