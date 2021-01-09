Локдаун у Буковелі: натовпи відпочиваючих і черги на підйомники показали на відео

У Буковелі під час локдауну величезна кількість туристів (фото: facebook.com/sergonaumovich)

У Буковелі попри посилення карантину з 8 січня на території комплексу та біля підйомників можна спостерігати величезну кількість відпочиваючих, які на різдвяні свята та вік-енд продовжують прибувати до цього гірськолижного курорту в Карпатах.

У мережі показали відео з натовпами туристів у Буковелі в перший день локдауну. Ролик опублікував 9 січня блогер Сергій Наумович у своєму Facebook.

Зазначимо, що гірськолижним курортам, таких як Буковель, Драгобрат, Мигове, Славське та інші не забороняли працювати під час посиленого карантину, хоча певні обмеження є. Зокрема, відвідувачам забороняють перебувати в ресторанах у готелях на період зимового локдауну, однак самі готелі та гостьові будинки працюють.

Відео: Натовпи відпочиваючих у Буковелі під час локдауну

"Локдаун. Такий локдаун", - іронізує автор відео.

У коментарях до публікації він також розповів, що через величезні черги з авто на дорозі до Буковелю йому довелося простояти в тягучці близько двох годин.

"Їхали з Яремче до буки (Буковель) 2,5 години. З них 2 години - 5 км пробки", - пише Наумович.

Також в мережі викладають фото з автопробками на дорозі на Буковель.

Величезні черги з авто на дорозі на Буковель під час зимового локдауну (фото: facebook.com)

Українці неоднозначно відреагували на ситуацію з переповненим курортом в Карпатах під час жорсткого карантину - люди висловлюють побоювання, що такий бум може відгукнутися новим зростанням кількості захворювань COVID-19.

Хто ж людям доктор? Всім поф*г... Але кожен знає, яким і як треба локдаун для всієї країни вводити.

Чекайте на вулицях ваших міст

Вся ця юрба перезаражає один одного і привезуть все це в міста і села тим, хто виконує не комфортні та збиткові умови карантину...

Всі з антитілами!

Раніше ми писали про те, що в Україні у перший день локдауну в Карпатах на дорозі до курорту Буковель утворилися кілометрові черги з авто.

Також ми розповідали, чи можна відпочивати в Карпатах під час локдауну.