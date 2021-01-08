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Перший день локдауну: кілометрові черги з авто на Буковель показали на фото

Буковель, П'ятниця 08 січня 2021 20:29
Перший день локдауну: кілометрові черги з авто на Буковель показали на фото
На Буковель утворилися величезні черги з авто (фото: facebook.com/yarchyk)
Автор: Володимир Костирін

В Україні посилили карантин 8 січня і ввели ряд обмежень для деяких сфер розваг, фітнес-центрів і торговельних закладів, проте в цілому гірськолижні курорти продовжують працювати в період локдауну. Цим і скористалося чимало українців, які бажають активно відпочити під час різдвяних свят.

Так, на дорозі на Буковель в Івано-Франківській області сьогодні утворилися величезні черги з авто. Відповідні фото опублікував журналіст Ярослав Іваночко у своєму Facebook.

На кадрах видно, що пробки на засніженій трасі розтягнулися на кілометри, і "хвіст" взагалі втрачається далеко в "коридорі" покритих снігом сосен і ялин на тлі величних гір.

Фотозвіт про довжелезну чергу з авто журналіст супроводжував іронічним постом.

"Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в багатокілометровій черзі на Буковель", - йдеться у публікації.

Перший день локдауну: кілометрові черги з авто на Буковель показали на фотоПерший день локдауну: кілометрові черги з авто на Буковель показали на фотоПерший день локдауну: кілометрові черги з авто на Буковель показали на фото

На дорозі на Буковель в перший день локдауну утворилися затори з авто (фото: facebook.com/yarchyk)

В мережі в коментарях українці, які також їхали в Буковель і були змушені постояти в пробці, додали ще кілька знімків такої авточерги.

Перший день локдауну: кілометрові черги з авто на Буковель показали на фотоПерший день локдауну: кілометрові черги з авто на Буковель показали на фото

Черга з авто на Буковель в перший день локдауну 8 січня (фото: facebook.com/yarchyk)

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися знімки, як президент України Володимир Зеленський у гірськолижному спорядженні в Буковелі фотографується з відпочиваючими.

Також ми писали про те, що заступник глави МОЗ Віктор Ляшко розповів про жорсткий зимовий карантин, а також про нові заборони та що дозволено в період з 8 по 24 січня.

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Новини України Життя автомобилипробкибуковельКарантинЛокдаун

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