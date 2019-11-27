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Я ж не лох! У Житомирі вирішили заробити на цитатах Зеленського (фото)

STYLERЖиття    27.11.2019 - 08:34
Я ж не лох! У Житомирі вирішили заробити на цитатах Зеленського (фото)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

У Житомирі на носках надрукували найяскравіші цитати Володимира Зеленського

У Житомирі вирішили оригінально запам'ятати найяскравіші цитати президента Володимира Зеленського і помістити їх на шкарпетки. Про це повідомляє місцеве житомирське видання.

Так, в асортименті житомирського магазину "Панчохи UA" з'явилися зелені шкарпетки з крилатими фразами президента Володимира Зеленського. Наприклад, можна купити пару з написом "Вийди звідси розбійник" або "Погано чуєш мене?".

Я ж не лох! У Житомирі вирішили заробити на цитатах Зеленського (фото)Я ж не лох! У Житомирі вирішили заробити на цитатах Зеленського (фото)Н

Шкарпетки з цитами Зеленського в Житомирі (фото: zhitomir-online.com)

Як зазначає видання, шкарпетки виготовив місцевий виробник. Партія налічує всього близько 50 пар, всі вони зеленого кольору. Виявляється, в магазині вони продаються вже близько місяця. В магазині зазначають, що готові замовити другу партію, як тільки розпродадуть цю.

Відзначимо, що всі ці цитати Володимир Зеленський виголосив під час свого президентства і в мережі вони викликали великий резонанс і бурю емоцій.

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