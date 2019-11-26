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Путін говорив з Зеленським в основному про газ

Новини » Економіка     26.11.2019 - 16:03
Путін говорив з Зеленським в основному про газ
Фото: Володимир Путін (http://kremlin.ru/)

Президенти домовлялися про новий газовий контракт

Телефонна розмова президентів РФ Володимира Путіна та України Володимира Зеленського в основному торкалася газового контракту. Про це Путін сказав на зустрічі з міністром енергетики Олександром Новаком і главою компанії "Газпром" Олексієм Міллером, повідомяляється на сайті Кремля.

Ка наголошується в повідомленні, на зустрічі розглядалися питання російсько-української взаємодії в сфері енергетики.

Путін нагадав, що вчора у нього відбулася телефонна розмова з президентом України, "і в основному вона була присвячена нашим взаєминам у сфері енергетики".

"Хотів би разом з вами поговорити на цю тему", - додав Путін.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" в своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.

Відзначимо, газове питання обговорювалося під час телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна 25 грудня. Як зазначив Зеленський, потрібно домовитися про новий довгостроковий газовий договір, оскільки це питання енергетичної безпеки всієї Європи.

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