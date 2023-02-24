LOBODA в вышиванке спела о победе Украины над Россией: смотрите видео

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, певица LOBODA показала яркое видео "По-українськи". Эта песня была записана в поддержку украинского народа.

По словам Светланы, ее новая работа "отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа". Особое внимание певица уделила "важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины".

LOBODA верит в победу Украины над Россией (фото: пресс-служба певицы)

"Я с каждым днем все больше проникаюсь темой стойкости украинского народа. Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые бы подчеркивали глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую отличительную черту целого народа. Героиня моего клипа - сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего - ее не победить!" - комментирует LOBODA.

В видео артистка предстает в многослойных костюмах с элементами национальных украинских мотивов и современных украинских интерпретаций.

Также известно, что часть костюмов и украшений у видео были заимствованы из украинских музеев.