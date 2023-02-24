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LOBODA у вишиванці заспівала про перемогу України над Росією: дивіться відео

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П'ятниця 24 лютого 2023 17:15
LOBODA у вишиванці заспівала про перемогу України над Росією: дивіться відео LOBODA показала відео про перемогу України (фото: прес-служба співачки)
Автор: Styler

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, співачка LOBODA показала яскраве відео "По-українськи". Ця пісня була записана на підтримку українського народу.

За словами Світлани, її нова робота "відображає не лише внутрішній, а й зовнішній настрій непереможного народу". А особливу увагу співачка приділила "важливості допомоги всього цивілізованого світу у цьому нелегкому, але обов'язково успішному бою України".

LOBODA у вишиванці заспівала про перемогу України над Росією: дивіться відеоLOBODA у вишиванці заспівала про перемогу України над Росією: дивіться відеоLOBODA у вишиванці заспівала про перемогу України над Росією: дивіться відео

LOBODA вірить у перемогу України над Росією (фото: прес-служба співачки)

"Я з кожним днем все більше проникаюсь темою стійкості українського народу. Я захоплююся сміливістю, непохитністю, жагою до перемоги кожної людини в Україні. В свою чергу, я, як артист, постійно перебуваю у пошуку художніх образів, які б підкреслювали глибинну історію українців, втілювали дух свободи, як найважливішу характерну рису цілого народу. Героїня мого кліпу - сильна, мужня і навіть вперта. Вона обов’язково досягне свого - її не перемогти!" - коментує LOBODA.

У відео артистка постає у багатошарових костюмах з елементами національних українських мотивів та сучасних українських інтерпретацій.

Також відомо, що частина костюмів та прикрас у відео була запозичена з українських музеїв.

Читайте також про те, якими стали російськомовні українські зірки за рік повномасштабної війни.

Нагадаємо, 24 лютого Макс Барських зворушив українців до сліз піснею про маму.

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