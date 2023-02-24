"Переобулись" или изменили убеждения? Какими стали русскоязычные украинские звезды за год войны

За год полномасштабной войны жизнь украинцев потерпела кардинальные изменения. Объединились абсолютно все: от простых граждан до украинских звезд. Последние, кстати, во многом изменили свои убеждения, ценности и принципы. Среди них Тина Кароль, Потап, Надя Дорофеева и другие.

Кто из известных личностей изменился на 180 градусов - подробнее читайте в материале Styler.

Алан Бадоев

16 февраля на странице Алана Бадоева в Instagram появился пост о том, что он очень любит путешествия. Однако Киев - его самый любимый город. Он отметил, что сила украинцев в желании сохранить мир у себя дома.

С 24 февраля он активно показывал последствия ракетных ударов по столице, поскольку имеет большую аудиторию в России. С мая Алан перешел на украинский язык и в личной, и в публичной жизни.

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

Летом Бадоев дал интервью Маше Ефросининой, где четко высказал свою позицию по поводу языка.

"Я уверен, что в будущем мы будем должны перейти на наш родной язык, потому что, во-первых, он очень красивый. Надо понимать, что украинский язык - это наша граница. Я взял это близко к сердцу", - сказал он.

В настоящее время клипмейкер занимается режиссированием документального фильма о войне "Довга доба".

Надя Дорофеева

24 февраля певица обратилась через социальные сети к поклонникам в России. Она была убеждена, что "вместе мы сможем это остановить". В начале марта она даже написала эмоциональное стихотворение-обращение. Однако тогда ее внесли в список иноагентов России.

Уже с апреля Надя принимала участие в благотворительных концертах в поддержку Украины. А в конце мая вышла ее первая украиноязычная песня в дуэте с Артемом Пивоваровым. За этот год она выпустила несколько сольных песен.

Надя не выезжала из Украины на длительное время и при любом случае отмечала, что ее дом - это Киев. Но в течение года поклонники Нади следили не только за ее творчеством, но и за личной жизнью. В начале марта 2022 года она заявила о разводе с Дантесом и отношениях с Мишей Кацуриным.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Владимир Дантес

22 февраля певец и бывший избранник Нади Дорофеевой Владимир Дантес в своем Instagram опубликовал сообщение, где написал, почему украинцы - крутой народ. Он рассказал о новых стартапах и призвал их поддерживать.

Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Уже через два дня он так же просил россиян выходить на митинги, но понял, что это бесполезно. В ноябре в интервью Сергею Лиховиде он заявил, что до войны был тем человеком, который говорил: "Да какая разница?"

Теперь артист убежден, что не хочет говорить на языке, на котором бомбят его детство, ведь Владимир Дантес родом из Харькова. Когда он увидел фото уничтоженного Майдана Свободы, певец впервые за 11 лет заплакал.

Сейчас Дантес пишет украиноязычные песни и занимается переводом своих русскоязычных.

Алексей Дурнев

Алексей родом из Мариуполя, хотя уже давно живет в Киеве. В интервью Рамине Эсхакзай он рассказал, что не мог представить, во что превратят его родной город. Однако он очень гордится тем, что именно защитники Мариуполя стали символом несокрушимости украинцев.

Сейчас в родном городе Алексея остались тетя и двоюродный брат.

До 24 февраля блогер говорил по-русски, однако еще в начале марта сменил язык своего общения. По его словам, для него было важно подать пример и таким образом объединить людей. Но он не одобряет принудительный переход на другой язык.

Сегодня Алексей называет россиян предателями. Он оборвал все связи со знакомыми из России и не интересуется их жизнью. Зато ютубер поддерживает украинцев юмором, а защитников - термобельем из собственного магазина.

Потап

К продюсеру и реперу Алексею Потапенко у украинцев есть немало вопросов с начала полномасштабной войны. Прежде всего известно, что 24 февраля Потап вместе с Настей находились за границей.

Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Страница певца в Instagram заполнена разнообразными видео с последствиями обстрелов, его обращениями и выступлениями российских властей. Однако сам Алексей довольно долго не появлялся в публичном пространстве.

Алексей Завгородний, более известный как Позитив, рассказывал в интервью Славе Демину, что сейчас они почти не общаются.

Недавно Потап выпустил авторскую песню на украинском языке о волонтерах. Однако первая подобная работа артиста не понравилась украинцам, а наоборот получила тонну критики. По-прежнему у его поклонников возникает вопрос, почему же он не вернулся в Украину.

Настя Каменских

До 24 февраля Настя Каменских и Потап находились за границей. За это время певица неоднократно давала интервью иностранным, в том числе испанским, СМИ, чтобы доносить правду о войне в Украине.

Настя Каменских на Latin American Music Award (фото: instagram.com/kamenskux)

Конечно, как и все ее коллеги, Каменских выступала в разных странах, чтобы собрать деньги для Украины. Домой Настя возвращалась, чего не замечали за ее мужем Потапом.

До начала войны у певицы были песни на украинском языке, а после - ее репертуар пополнился еще несколькими сольными и дуэтными композициями, которые украинцам пришлись по вкусу.

Макс Барских

В начале марта 2022 года в Instagram певца появилось видео, где он идет по лесу в военной форме. Этим он изрядно заинтриговал поклонников, и оказалось, не зря. В конце марта Макс сообщил о начале изучения военного дела.

Макс Барских - херсонец. В интервью изданию Rolling Stone он рассказывал, что собственноручно вывозил семью из оккупированного города.

"Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, будто нахожусь в наркотическом опьянении. Со временем ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране - это ужасно!" - вспоминает он.

Затем он начал ездить по всему миру с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Оля Полякова

Конечно, в начале войны не обошлось без напрасных обращений к россиянам и белорусам. Оля даже приобщалась к эфиру на российском телевидении! В апреле 2022 года певица начала ездить с благотворительными концертами по странам Европы. Кстати, до определенного времени она с детьми находилась за границей, однако с какого момента неизвестно.

Оля Полякова на благотворительных концертах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова и Маша Ефросинина ведут совместное YouTube-шоу "Взрослые девочки". В конце мая они вернулись к нему, но говорили все еще по-русски. Тогда на звездный тандем оборвался шквал критики. Они объясняли это тем, что между ними не будет "химии". И все же "Взрослые девочки" украинизировались.

Осенью Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Вместе с партнером Максом Ежовым она не раз танцевала под патриотические песни, собирая средства для Украины. Как символ благодарности грузинам за поддержку Оля исполняла и их народный танец.

Сейчас Оля Полякова пишет песни на украинском языке и даже перевела свой известный хит "Королева ночи"! И, конечно, нельзя забыть сожжение легендарного кокошника Оля Поляковой, который действительно является символом российской культуры.

Тина Король

В отличие от своих коллег, Тина не пыталась убедить ни в чем россиян. В начале весны она с единомышленниками создала Международный центр информационного сопротивления в Варшаве. Кроме того, артистка, как и все остальные, дала десятки благотворительных концертов.

А в День Независимости она выступила для соотечественников в подземке Киева.

И не только концертной деятельностью! Вместе с украинским брендом Тина Кароль выпустила линейку патриотической одежды. Целью такой коллаборации стал сбор средств для защитниц на фронте.

Патриотическая коллекция одежды от Тины Кароль (фото: vogue.ua)