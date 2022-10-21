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Лобода отправляется в тур на полгода, чтобы помочь восстановить родной город

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Пятница 21 октября 2022 16:53
Лобода отправляется в тур на полгода, чтобы помочь восстановить родной город Фото: Светлана Лобода отправляется в тур по городам Европы и США (facebook.com/loboda.official)
Автор: Владимир Костырин

Светлана Лобода собралась в большой концертный благотворительный тур по 26 городам Европы и Америки, а открывать каждый свой концерт будет новым патриотическим видео, которое для звезды сделала украинская команда.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

LOBODA отметила, что часть средств от продажи билетов на ее шоу за границей будут направлены на восстановление разрушенных домов в родном городе певицы - Ирпене.

"Сегодня моя Украина - воплощение силы, веры и мужества. Весь мир восхищается стойкости украинцев. И весь мир протягивает руку помощи нашей стране. Мир объединился в борьбе со злом!" - пишет Светлана.

Лобода отправляется в тур на полгода, чтобы помочь восстановить родной город

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Артистка анонсировала свой тур по странам Европы и США, который продлится более полугода и стартует с 28 октября

Вот какие города и даты благотворительных выступлений:

  • 28.10 Tallinn
  • 02.11 Miami
  • 04.11 New York
  • 06.11 Los Angeles
  • 08.11 San Francisco
  • 19.11 Almaty
  • 22.11 Kishinev
  • 27.11 Limassol
  • 30.11 Šiauliai
  • 01.12 Klaipėda
  • 03.12 Panevėžys
  • 05.12 Vilnius
  • 09.12 Haifa
  • 11.12 Yerevan
  • 13.12 Düsseldorf
  • 16.12 Frankfurt
  • 18.12 Karlsruhe
  • 31.01 Tаshkent
  • 17.04 Praha
  • 19.04 Berlin
  • 21.04 Hamburg
  • 22.04 Wolfsburg
  • 25.04 Koblenz
  • 28.04 Hannover
  • 29.04 Lemgo
  • 01.05 Nürnberg

Лобода отправляется в тур на полгода, чтобы помочь восстановить родной город

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Как добавила певица, на своих концертах она хочет "поблагодарить каждого зрителя за поддержку украинского народа".

А также показала специальный концептуальный видео-ролик, созданный для нее украинской командой для этих шоу.

Видео: для Светланы Лободы создали ролик, которым она будет открывать каждый концерт в этом туре

Напомним, ранее артистка сделала заявление о своих песнях и объяснила, почему в ее репертуаре мало композиций на украинском языке.

Также мы писали, что перед этим Лобода рассказала, почему продолжала выступать в России после 2014 года.

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Лобода