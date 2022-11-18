Светлана Лобода: "Сегодня я понимаю, что украинский язык является щитом от агрессии России"

Сейчас Светлана активно дает благотворительные концерты за границей, на которых собирает средства на восстановление родного Ирпеня и других пострадавших от российской военной агрессии городов. Также Лобода в разные способы активно помогает украинцам, нуждающимся в поддержке.

18 ноября LOBODA представила новую лирическую песню "Два незнайомці" , которая стала первой украиноязычной работой артистки из ее нового долгожданного альбома. Его детали пока держатся в секрете, но известно, что релиз пластинки точно состоится в декабре.

Больше о помощи родному городу, отношении к России, а также о несокрушимости украинского народа и, конечно, творческих планах, Светлана Лобода рассказала в интервью РБК-Украина .

Сегодня, будем откровенными, кое-кто пишет песни на украинском, так сказать, ради хайпа. Как отличить искренность от конъюнктурщины?

Я наоборот замечаю, что в украинских песнях сейчас особенно много души. Они полны эмоций и искренности. И я уверена, что те, кто их исполняет, испытывает это и стремится донести эти чувства до слушателя и зрителя.

А вы не планируете отказаться от своих русскоязычных песен, как это сделала, например, ваша коллега Тина Кароль?

Все знают, сколько времени и внимания я уделяю каждому своему релизу, каждой песне. Иногда месяцы, а иногда и годы проходят, пока я выношу каждую из них перед тем, как она появится на свет.

Для меня мои песни как дети. Их любят люди. Я не могу себе позволить выбросить их. Это моя история, история моей жизни - моя творческая биография.

LOBODA (фото: PR)

У каждого артиста свое отношение к его произведениям. Сегодня я понимаю, что украинский язык является своего рода щитом от агрессивной экспансии России.

Я делаю выводы на будущее и поддерживаю Украину.

Вопрос о языке сегодня воспринимаю как спекуляцию и способ стравливания людей. Но для меня этот вопрос закрыт. В своих предыдущих интервью я открыто заявляла: буду петь хорошие песни и на украинском, и на русском, и на английском. Знаю, что раздражаю многих своей позицией, но она открыта, тверда и честна.

Лобода сейчас часто выступает за границей, поддерживая украинцев (фото: Instagram / LOBODA)

Вы сейчас часто выступаете за границей ради благотворительности. Вы слышали там от людей какие-то слова, от которых пробивало на плач? И заметили ли, что в Европе, как некоторые говорят, "устали от украинцев"?

Какую бы страну мы ни посещали, я всегда стараюсь лично встретиться с женщинами и детьми, которые были вынуждены покинуть свой родной дом, подарить им максимум тепла.

Безусловно, мы много плачем и испытываем одинаковые чувства боли и тревоги за родных и близких, кто принимает огонь на себя.

Я благодарна всем странам, которые приняли сейчас у себя этих людей, окружают их заботой, вниманием и готовы оказывать помощь столько, сколько потребуют обстоятельства.

Ваши ощущения, когда увидели, что россияне сделали с вашим родным городом Ирпень?

Слезы, боль и растерялось. Это эмоции, которые я испытывала в феврале и марте. После этого решила приехать в Украину и увидеть все происходящее своими глазами.

Когда видишь, в каком ужасном состоянии сейчас улицы твоего детства, общаешься с людьми, на глазах которых происходило это варварское нападение, то кажется, что часть твоего сердца навсегда разрушена вместе с этими домами и сломанными судьбами… Это очень больно и страшно.

Поэтому я решила, что часть заработанных средств буду отдавать в благотворительный фонд DUSHA, который занимается восстановлением зданий Ирпеня.

Таким образом мы уже почти восстановили три многоэтажки, а один дом удалось восстановить полностью.

Светлана Лобода в Ирпене (фото: Instagram / LOBODA)

Что больше всего поразило в украинцах с начала полномасштабного вторжения?

Сила духа, внутренняя мощь людей, голыми руками останавливавших танки, защищающие свою землю до последней капли крови. Это делает их настоящими героями!

Сегодня во всем мире слово "Украина" ассоциируется со словом "несокрушимая".

И я уверена, что в ближайшее время наша страна станет символом Победы. Это вызывает только гордость и особое чувство быть частью Великой Нации.

Светлана горда быть частью Великой Нации (фото: Instagram / LOBODA)

Расскажите о вашем сингле "Два незнайомці" и почему именно эта песня вошла в свежий альбом?

Песни на украинском языке занимают в моем репертуаре особое место. В них - моя душа.

"Два незнайомці" это песня о неожиданной и мучительной разлуке с любимыми, с родителями, с детьми, с друзьями, со страной и домом. Но, непременно, и о встрече. О счастье встречи с самыми родными людьми, которое непременно ждет каждого в будущем.

Когда я услышала песню, я была поражена глубиной лирики. Яркая, честная, драматическая песня, буквально с первых нот проникающая прямо в сердце. В ней есть место для отражения будущего, сложностей бытия, борьбы за свое счастье на примере отдельных реальных историй.

Этот сингл - настоящая музыкальная жемчужина о настоящей любви.