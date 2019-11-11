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У Києві затримується рух трамваїв через погіршення погоди

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 09:17
У Києві затримується рух трамваїв через погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, через технічні причини затримується рух тролейбусів

У Києві затримується рух трамваїв №15,18, 14, 15 через скупчення води. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київпастранс.

Крім того, через технічні причини затримується рух тролейбусів №24, 34, 47 по вул. Тимошенка - Г.Сталінграда в напр. Північної.

"Затримується рух трамваїв №15,18 по вул. Дмитрівська - Полтавська в напр. Старовокзальної через скупчення води. На місце викликано відповідальну службу міста... Затримується рух трамваїв №14,15", - йдеться у повідомленні.

У Києві затримується рух трамваїв через погіршення погоди

Нагадаємо, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Великі пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті. Також ускладнений рух транспорту на всіх мостах, а саме на Північному, Південному, Дарницькому, а також на мосту імені Патона та мосту Метро.

Зазначимо, синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли, що погода в Україні у понеділок, 11 листопада, принесе опади у північні та деякі центральні області. Сьогодні невеликий дощ можливий у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Додамо, що у столиці з ранку йде сильний дощ.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні у західних, центральних та північних областях можливі опади.

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