Київ накрила потужна буря і залило зливами: фото і відео грозової стихії

Київ накрила буря з грозою (колаж РБК-Україна)

Київ накрила негода і залило дощами

У Києві серйозно погіршилася погода і столицю заливає сильними дощами. Синоптики 17 вересня оголосили перший рівень небезпеки - "жовтий".

Зливи хлинули в різних районах Києва: на Лісовому масиві, на Воскресенці та Райдужному, на Позняках на лівому березі та на Голосіївському на правому. Фото і відео стихії жителі столиці публікують в мережі.

На знімках видно, як небо заволокло хмарами й ніби "завісою". Перед зливою задув сильний вітер із поривами. Температура повітря досить швидко стала спускатися.

Буря з грозою в Києві 17 вересня (фото: соцмережі)

Незважаючи на різкі пориви вітру та дощ, опади тривали недовго.

Спочатку про бурю з грозою повідомили мешканці Бучі та Нових Петровців під Києвом і показали кадри.

При цьому дощ, що хлинув, був дуже сильним, проте нетривалим.

Відео: Злива і буря в Бучі під Києвом 17 вересня

До Києва буря прийшла з боку Бучі (фото: соцмережі)

Також стало відомо, що в Нових Петрівцях в результаті сильних поривів вітру на автодорогу впало дерево.

Як повідомили в Facebook-сторінці "Київ Оперативний", воно пошкодило автомобіль. Інформація про потерпілих уточнюється.

У Нових Петрівцях внаслідок сильних поривів вітру на автодорогу впало дерево. На жаль, пошкодило автівку. Інформація про потерпілих уточнюється. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 17 вересня 2020 р.

Відео: Під Києвом через негоду дерево впало на автомобіль

Зазначимо, що синоптики також киян попередили про штормовий вітер 18 вересня. Посилення швидкості вітру очікується до 15-24 м/с. Крім того, українцям повідомили про різке похолодання в п'ятницю. Очікується, що у більшості північних областей пройдуть дощі.

Раніше повідомлялося, що синоптики попереджали про заморозки та сильні пориви вітру.