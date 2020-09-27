Сніг, потоп і повалені дерева: фото і відео наслідків страшної негоди в Україні

Негода в Україні 27 вересня (колаж: РБК-Україна)

У результаті негоди в 107 населених пунктах немає світла

Негода в Україні 27 вересня призвела до потопу і падіння дерев. У горах випав сніг з дощем. Після жаркої та сухої погоди потужний циклон став по-справжньому руйнівним для жителів західних регіонів України. Фото і відео наслідків грози опублікували в ДСНС України.

Як повідомляється, 107 населених пунктів в Україні без світла. Через потужні пориви вітру без електроенергії залишилися жителі Львівської, Вінницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Погіршення погодних умов сталося ще в суботу, 26 вересня: пройшли сильні зливи, які супроводжувалися грозою і посиленням вітру до 15-20 м/с.

Крім того, як повідомляє ДСНС, в Івано-Франківську в результаті рясних опадів підтопленими виявилися вулиці, проїжджі частини та десятки приміщень.

Наслідки грози в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)

Фотографіями та відео наслідків негоди діляться користувачі в соціальних мережах. Як повідомляється, по Івано-Франківську пройшла сильна злива, внаслідок чого підтопленими виявилися кілька вулиць. Автомобілі буквально попливли по центру міста.

Відео наслідків грози в Івано-Франківську

У Луцьку негода валила дерева. Прямо у дворі житлового будинку видно, що автомобілі завалені деревами. Про жертви та постраждалих не повідомляється.

"У природи немає поганої погоди!!! Оооой, як комусь не пощастило!!!", - написав користувач Сергій Мельничук, який сфотографував повалені на автомобілі дерева.

Наслідки негоди 27 вересня у Луцьку (фото: Сергій Мельничук)

В співтоваристві Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили про те, що в Карпатах температура повітря опустилася до 0 градусів цієї ночі. Там пройшов дощ з мокрим снігом, через що суттєво погіршилася видимість – до 100 м.

Гора Піп Іван вранці 27 вересня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, що раніше мережу підкорило фото Львова після потужної зливи.