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В школе Киева прямо во время занятий обрушился потолок (видео)

Киев, Пятница 26 апреля 2024 13:45
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В школе Киева прямо во время занятий обрушился потолок (видео) В одной из школ Киева обрушился потолок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 26 апреля в одной из школ произошло ЧП. Дело в том, что в образовательном учреждении №155 прямо во время занятий рухнул потолок.

Об инциденте сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев".

Видео ЧП в школе №155 Киева

На уроках ученики услышали громкий грохот из коридора. К счастью, на тот момент там никого не было.

"В 155 школе обрушился потолок во время учебного процесса", - говорится в сообщении.

Специализированная школа №155 с углубленным изучением английского языка находится на улице Сечевых Стрельцов, 5, которая находится недалеко от Львовской площади.

Также появилось еще одно видео инцидента.

Пока неизвестно, что повлекло за собой обвал потолка, и нуждалось ли в образовательном учреждении ремонта.

Напомним, что в Киеве ученика жестоко избили одноклассники в школе.

Также мы писали, что воспитательницу киевского садика обвинили в жестоком избиении девочки.

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