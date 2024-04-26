В школе Киева прямо во время занятий обрушился потолок (видео)
В Киеве 26 апреля в одной из школ произошло ЧП. Дело в том, что в образовательном учреждении №155 прямо во время занятий рухнул потолок.
Об инциденте сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев".
Видео ЧП в школе №155 Киева
На уроках ученики услышали громкий грохот из коридора. К счастью, на тот момент там никого не было.
"В 155 школе обрушился потолок во время учебного процесса", - говорится в сообщении.
Специализированная школа №155 с углубленным изучением английского языка находится на улице Сечевых Стрельцов, 5, которая находится недалеко от Львовской площади.
Также появилось еще одно видео инцидента.
Пока неизвестно, что повлекло за собой обвал потолка, и нуждалось ли в образовательном учреждении ремонта.
Напомним, что в Киеве ученика жестоко избили одноклассники в школе.
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