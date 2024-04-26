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В Запорожье появится первая подземная школа: где именно

Запорожье, Пятница 26 апреля 2024 14:59
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В Запорожье появится первая подземная школа: где именно Фото: В Запорожье планируют строительство подземной школы (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье откроют первую подземную школу, которая защитит детей во время войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление главы Запорожской облгосадминистрации Ивана Федорова в Telegram.

Где построят подземную школу

Так, в Кушугумской общине Запорожской области будет открыта первая подземная школа.

По словам Федорова, это безопасное заведение сможет объединить школьников из нескольких населенных пунктов.

Регион посетил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Чиновники провели проверку работы школ в офлайн режиме и оценили процесс обучения.

Председатель Запорожской облгосадминистрации подчеркнул, что уже 1400 учеников получают образование как в очной, так и в дистанционной форме.

Также Федоров подчеркнул, что впервые за четыре года две гимназии Кушугумской общины открыли двери для детей. Глава региона заверил, что уже к 1 сентября планируется вывести на офлайн обучение 50 тысяч школьников.

"Сегодня 50 тысяч детей на территории Запорожской области не охвачены возможностью учиться офлайн. Наша цель ясна, предоставить возможность 50 тысяч учащимся 1 сентября учиться в безопасных условиях, но офлайн", - сказал он.

10 подземных школ планируют построить в Запорожье и области в ближайшее время, а в 10 существующих школах сделают капитальный ремонт укрытий.

В Запорожье появится первая подземная школа: где именноВ Запорожье появится первая подземная школа: где именноВ Запорожье планируют открыть подземные школы (фото: Иван Федоров)

Отметим, что подземные школы - это военная реальность Украины. Так, к моменту 2 апреля в Харькове достроили школу, где смогут учиться 600 детей.

В Запорожье появится первая подземная школа: где именноПодземная школа в Харькове (фото: suspilne.media)

Как мы ранее писали, в школе Киева прямо во время занятий обвалился потолок.

Напомним, что в Киеве ученика жестоко избили одноклассники в школе.

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