Українці назвали можливі шляхи вирішення проблеми Донбасу

Фото: автомобілі ОБСЄ на окупованих територіях (acebook.com/pgoscesmm)

Повного відокремлення Донбасу хочуть тільки 5% громадян

Більшість громадян України (понад 60%) виступають за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми Донбасу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня -3 червня.

За даними опитування, 38% респондентів обрали варіанти відповіді "припинення військових дій та визнання територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту", 22% - "надання цим територіям статусу автономії у складі України".

Тільки 5% підтримують повне відділення окупованих територій. З іншого боку 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

Дані опитування свідчать, що 65% вважають Росію агресором по відношенню до України, 27% респондентів дотримуються протилежної думки.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня - 3 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", наприкінці 2018 року найважливішими проблемами, які хвилювали громадян України в кінці 2018 року, були соціально-економічні: 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров'я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.