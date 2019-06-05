ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали можливі шляхи вирішення проблеми Донбасу

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 15:57
Українці назвали можливі шляхи вирішення проблеми Донбасу
Фото: автомобілі ОБСЄ на окупованих територіях (acebook.com/pgoscesmm)

Повного відокремлення Донбасу хочуть тільки 5% громадян

Більшість громадян України (понад 60%) виступають за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми Донбасу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня -3 червня.

За даними опитування, 38% респондентів обрали варіанти відповіді "припинення військових дій та визнання територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту", 22% - "надання цим територіям статусу автономії у складі України".

Тільки 5% підтримують повне відділення окупованих територій. З іншого боку 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

Українці назвали можливі шляхи вирішення проблеми Донбасу

Дані опитування свідчать, що 65% вважають Росію агресором по відношенню до України, 27% респондентів дотримуються протилежної думки.

Українці назвали можливі шляхи вирішення проблеми Донбасу

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня - 3 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", наприкінці 2018 року найважливішими проблемами, які хвилювали громадян України в кінці 2018 року, були соціально-економічні: 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров'я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.

Дві третини українців виступають за єдину державну мову На Донбасі загинули троє українських військових
Новини України Донбасопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся