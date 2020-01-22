Ківа побився в ресторані Києва: накинувся на ветерана (відео)

Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Ілля Ківа став ініціатором бійки в київському ресторані

Ілля Ківа спровокував бійку в ресторані Києва. Одіозний народний депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" накинувся на ветерана АТО, але той не стерпів образу і дав нардепу здачі.

Відповідне відео, зняте камерою спостереження в закладі, опублікував Telegram-канал "Новина UA".

Інцидент стався 22 січня близько 12:00 в ресторані "МОССО". У підписі до відео сказано, що народний депутат зустрічався "з представниками кримінального світу Дніпра", в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем.

На запису видно, що Ківа підходить до чоловіка і раптово завдає йому удару, який в народі називають "на Одесу".

Противник депутата виявився небоязкого десятка - він завдав нардепу удару у відповідь, від чого політик різко відлетів назад.

Відвідувачем ресторану виявився патріот і ветеран АТО Михайло Майнман. Після конфлікту охорона Ківи накинулася на ветерана, а нардеп повернувся за стіл і продовжив зустріч.

Ківа знову відзначився... Самэц! Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 22 січня 2020 р.

Ілля Ківа побився в ресторані Києва (відео: facebook.com)