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Ківа побився в ресторані Києва з ветераном АТО: нові подробиці гучного скандалу

STYLERЖиття    22.01.2020 - 17:51
Ківа побився в ресторані Києва з ветераном АТО: нові подробиці гучного скандалу
Ілля Ківа побився в ресторані Києва з ветераном АТО (фото

Ілля Ківа побився в київському ресторані з ветераном АТО, після чого написав заяву в поліцію і опублікував листування з бійцем

Ілля Ківа побився в ресторані Києва з ветераном АТО Михайлом Майманом. Одіозний нардеп 22 січня зустрічався з представниками "криміналітету Дніпра", проте потім у нього виник конфлікт з клієнтом закладу "Мокко". Але той виявився не "боязкого десятка" і на удар скандального нардепа відповів не менш потужним ударом.

Після сутички в ресторані Ківа відразу ж звернувся в поліцію і написав "копам" заяву про те, що йому нанесли тяжкі тілесні ушкодження. Про це й повідомили в поліції Києва, зазначивши, що чоловіка Ківа знав до конфлікту. До речі, госпіталізація нардепу не знадобилася, але медичну допомогу йому надали. Відзначається, що ветеран АТО, який вдарив Ківу виїхав з ресторану на авто.

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Сам Ілля Ківа опублікував на своїй сторінці в Facebook свою версію подій події. За його словами, людина в закладі вів себе неадекватно і, щоб його заспокоїти нардеп підійшов до столика, але отримав удар. Також нардеп з фракції "Опозиційна платформа - За життя" запевняє, що отримував погрози від ветерана АТО в мережі раніше.

Нардеп опублікував листування з військовим Михайлом Майманом. Зазначимо, що боєць не соромиться у висловах, постійно вживає лайливі слова і загрожує Ківі, називаючи його найбільш нецензурними словами. Також військовий пише, що на фронті Ківа вживав наркотики і вів себе непорядно.

Ківа побився в ресторані Києва з ветераном АТО: нові подробиці гучного скандалу

Ківа побився в ресторані Києва з ветераном АТО: нові подробиці гучного скандалу

Ківа побився в ресторані Києва з ветераном АТО: нові подробиці гучного скандалуСкріншот коментарів

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Новини України Ілля Ківа
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