ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рябошапка відкрив справу стосовно Киви через бійку в ресторані Києва

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 21:24
Рябошапка відкрив справу стосовно Киви через бійку в ресторані Києва
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Кива вдарив потерпілого головою в обличчя

Генеральний прокурор відкрив кримінальну справу за фактом нанесення народним депутатом Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Згідно із заявою, Ківа в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя.

"Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно із законодавством відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно Генеральний прокурор.

Нагадаємо, за повідомленням низки ЗМІ, Кива побився з ветераном АТО. Інцидент стався 22 січня близько 12:00 в ресторані "МОССО". У підписі до відео, яке опублікував один з Telegram-каналів йдеться, що народний депутат зустрічався з "представниками кримінального світу Дніпра", і в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем.

На опублікованому запису видно, що нардеп підходить до чоловіка і завдає йому удару головою, в результаті чого отримує удар в обличчя кулаком.

Пізніше Кива опублікував на своїй сторінці в Facebook свою версію подій події. За його словами, чоловік в закладі поводився неадекватно і, щоб його заспокоїти, нардеп підійшов до столика, але отримав удар. Також нардеп Кива запевняє, що отримував погрози від ветерана АТО в мережі раніше.

У Києві сталася бійка за участю народного депутата Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані
Новини України бійкаІлля КіваРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся