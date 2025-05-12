Только эти знаки Зодиака получат счастливый билет: кого выбрали карты Таро

Рак

Пришло время отпустить негатив и воспоминания о прошлом. Карты Таро обещают вам день больших побед и исполнения желаний. Вы сможете получить свой счастливый билет и начать делать то, о чем так давно мечтали. Двигайтесь вперед и не оглядывайтесь, вас ждет новая жизнь.

Весы

Таро-гороскоп на вторник обещает вам судьбоносную встречу. Рядом с вами окажется человек, который поможет превратить мечты в реальность. Доверьтесь и не пытайтесь тянуть одеяло на себя, ведь порой стоит позволить судьбе все изменить. 13 мая вы получите шанс вздохнуть с облегчением и понять, что удача на вашей стороне.

Близнецы

Вселенная готовит для вас особый сюрприз. Во вторник вы получите хорошие новости и встретите чудеса, которые ворвутся в вашу жизнь. Не бойтесь перемен и не пытайтесь плыть по течению. Вам нужно решительно действовать и не упустить свой шанс на счастье, поэтому будьте собранными и внимательными.

Дева

Таро-гороскоп обещает вам слезы счастья. 13 мая вы сможете восстановить справедливость и напомнить всем вокруг, что карма существует. Судьба настигнет тех, кто вас обижал, но не беритесь делать это за нее. Смотрите на то, как все меняется, и хватайте свой счастливый билет.