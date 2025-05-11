Удачные и неудачные дни новой недели: астролог дала важные советы на каждую дату

Полнолуние 12 мая откроет напряженную и насыщенную неделю, которая пройдет под влиянием сильных энергетических колебаний и разрушительных градусов. Именно поэтому важно знать, какие дни середины мая будут критическими для решений, вмешательств и новых начинаний, и когда наоборот стоит действовать, заключать сделки и принимать важные решения.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на всю неделю и дала прогноз на каждый день.

12 мая - Полнолуние и разрушительный градус Скорпиона

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дорогих покупок, разводов. Кризисный, стрессовый для организма период соблазнов и эмоционального напряжения", - предупредила астролог.

В 19:56 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния. Женщины, отмечает Соловьева, чувствуют ее острее мужчин.

Астролог назвала главные правила на Полнолуние:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Нельзя поддаваться внушению, провокациям, лениться

воздержитесь от сексуальных практик. Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки

необходимо обуздать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину

завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги, выполняйте тяжелую работу.

12 мая Луна будет в сложном для себя знаке Скорпиона. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром.

С 11:27 до 13:27 по киевскому времени Луна будет в разрушительном градусе Скорпиона.

"Не назначайте на этот период (с 11:27 до 13:27) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - предупредила эксперт.

13 мая - критический день

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, рискованных авантюр. После 11:35 по киевскому времени возможны посещения парикмахерской.

"Критический день. Признавайте свои ошибки, сохраняйте бдительность. Не поддавайтесь на провокации, не обманывайте. Трансформируйте свои страхи в положительные качества", - советует астролог.

14 мая - один из самых благоприятных дней мая

По словам Соловьевой, в среду наступает удачное время для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, торжеств, событий, оформления брака, начала строительства, смены места жительства, путешествий, коммерции, бизнеса.

"На этот день можно планировать переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей. Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи. День справедливости, преданности, честности, верности обязанностям. Помогайте другим. Можно увидеть вещие сны", - отметила астролог.

15 мая - день правды

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, дальних путешествий, дорогих покупок. Возможны хирургические и стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской.

"Окружающая действительность отразит вашу сущность. Все, что будет сказано о вас, правда. Если услышите что-то приятное о себе - это также правда. Избегайте сексуальных контактов и употребления алкоголя. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги. Мужчины должны сделать подарки женщинам", - советует Соловьева.

16 мая - время для борьбы с негативом

На этот день астролог также предостерегает от новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Нужно очистить себя и свое жилье. Можно и нужно заниматься творчеством. Воздержитесь от сексуальных контактов.

"Не заключайте брак, не оформляйте сделки, не занимайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Существует не только опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. Вспомните, кто подсказывал вам негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми", - рассказала эксперт.

17 мая - разрушительные градусы и день серьезных перемен

Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения и подняться на более высокую ступень развития. Это серьезный период, отметила астролог, его энергия требует немедленного выхода.

"17 мая с 09:45 до 11:39 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Козерога. Он несет пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, потерю личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность", - пояснила астролог.

"Не назначайте на этот период (с 09:45 до 11:39) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - добавила она.

18 мая - время для новых побед

Благоприятный период для новых дел, активности, инициативы и важных решений, хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, революционных перестроек, масштабных мероприятий, оформления на новую работу, оформления брака, накопления информации и материальных ценностей.

"Период движения вперед, время для рекордов и подвигов. Активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения достигать триумфа и победы. Отличное время, чтобы проявить свои лидерские качества, творческие способности, провести досуг с детьми, принять участие в различных развлекательных играх, посетить концерты, шоу, спектакли или самим выступить перед благодарной аудиторией", - отметила астролог.

Для усиления энергии используйте в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, носите золотые украшения и полакомьтесь кусочками апельсина. Используйте символы подсолнуха и льва.