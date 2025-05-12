Лише ці знаки Зодіаку отримають щасливий квиток: кого обрали карти Таро

Рак

Настав час відпустити негатив та спогади про минуле. Карти Таро обіцяють вам день великих перемог та здійснення мрій. Ви зможете отримати свій щасливий квиток і почати робити те, про що так давно мріяли. Рухайтеся вперед та не озирайтеся, на вас чекає нове життя.

Терези

Таро-гороскоп на вівторок обіцяє вам доленосну зустріч. Поруч з вами опиниться людина, яка допоможе перетворити мрії на реальність. Довіртеся й не намагайтеся тягти ковдру на себе, адже часом варто дозволити долі все змінити. 13 травня ви отримаєте шанс зітхнути з полегшенням та зрозуміти, що успіх на вашому боці.

Близнюки

Всесвіт готує для вас особливий сюрприз. У вівторок ви отримаєте гарні новини та зустрінете дива, які увірвуться у ваше життя. Не бійтеся змін та не намагайтеся плисти за течією. Вам потрібно рішуче діяти та не проґавити свій шанс на щастя, тому будьте зібраними й уважними.

Діва

Таро-гороскоп обіцяє вам сльози щастя. 13 травня ви зможете відновити справедливість та нагадати всім навколо, що карма існує. Доля наздожене тих, хто вас ображав, але не беріться робити це за неї. Дивіться на те, як все змінюється, та хапайте свій щасливий квиток.