Таро-гороскоп на неделю. Кто сделает шаг в новую жизнь, а кого ждет сложное решение
Эта неделя, которая началась 12 мая и продолжится до 18 мая, обещает быть насыщенной, возможно, драматичной, но очень трансформационной. Львам следует уделить время себе, Рыбам - не принимать поспешных решений, а Козерогам наконец-то начать действовать.
Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.
Овен
Карта Таро: Звезда
На этой неделе сосредоточьтесь на своих мечтах - карта Таро обещает положительные изменения и исполнения желаний. Верьте в себя, действуйте с воодушевлением, и Вселенная может подарить именно то, к чему вы хотите. Не обращайте внимания на эмоциональные бури вокруг - держите курс на свет.
Телец
Карта Таро: Повешенный
На этой неделе следует остановиться и просто наблюдать. Не пытайтесь что-то форсировать - ситуации сами приведут вас туда, куда нужно. Возможен неожиданный разговор, который откроет новый, нестандартный путь.
Близнецы
Карта Таро: Туз Кубков
Неделя новых вдохновений и эмоций! Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость - любовь, творчество, дружба. Откройтесь новым знакомствам, особенно с представителями водных знаков.
Рак
Карта Таро: Двойка Монет
Держите себя в динамике - займитесь вдохновляющими и интересными проектами, тайм-аутами, прогулками, социальными визитами, мероприятиями и контентом, общайтесь, вдохновляйтесь. Полнолуние сильно влияет на вас, поэтому создайте вокруг себя активную, положительную среду.
Лев
Карта Таро: Отшельник
На этой неделе сузьте свой круг до ближайших. Избегайте чужих драм, сосредоточьтесь на самопознании и обучении. Уединение поможет вам найти новые идеи и знания, которые неожиданно изменят ваш путь.
Дева
Карта Таро: Паж Кубков
Под влиянием Полнолуния могут "всплыть" эмоции с детства. Дайте себе шанс увидеть эти воспоминания из новой, взрослой перспективы. Это время для эмоционального исцеления и заботы о своем внутреннем ребенке.
Весы
Карта Таро: Девятка Мечей
Говорите вслух о том, что вас беспокоит. Выпустите страхи и сомнения - это облегчит душу. Самовыражение сейчас - лучшая терапия, которая поможет вам очиститься под влиянием мощного Полнолуния в Скорпионе.
Скорпион
Карта Таро: Шестерка Монет
На этой неделе направьте свою энергию во благо. Щедрость, поддержка и открытое сердце помогут исцелить не только других, но и себя. Показывайте свои чувства - и получите тепло в ответ.
Стрелец
Карта Таро: Семерка Жезлов
С 12 по 18 мая ваша склонность к соперничеству может создавать напряжение. Подумайте, с кем вы боретесь без надобности - и можете ли вместо этого объединить усилия. Эта неделя - время для сотрудничества, а не борьбы.
Козерог
Карта Таро: Король Монет
На этой неделе возьмите ситуацию под контроль. Поставьте четкую цель, спланируйте действия и приступайте к делам. У вас есть все ресурсы для головокружительного успеха - просто действуйте уверенно и ответственно.
Водолей
Карта Таро: Туз Монет
Пора заложить основу для будущего. Начните новую финансовую стратегию или здоровую привычку - что-то долгосрочное и стабильное. Маленький шаг сейчас принесет большие плоды в будущем.
Рыбы
Карта Таро: Влюбленные
Не принимайте спешных решений. Ваши эмоции могут затуманивать разум, так что сделайте паузу и дождитесь ясности. Прислушайтесь к себе - и не позволяйте искушениям свести вас с избранного пути.
Вас также может заинтересовать
- Последнее весеннее Полнолуние исполнит мечты этих знаков Зодиака
- Топ-5 идеальных пар по знаку Зодиака
- 4 знака Зодиака, у которых наконец-то закончится "черная полоса".