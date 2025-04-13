Только эти знаки Зодиака получат хорошие новости: их выбрали карты Таро

Водолей

Новая неделя откроет период внутреннего и внешнего расцвета. То, что раньше оставалось в форме замысла или мечты, наконец-то начнет обретать очертания. Это может касаться как денег, так и отношений, работы или жилья. Вам не придется бороться - достаточно позволить событиям произойти. Прислушивайтесь к себе, берегите свой комфорт и не пренебрегайте вдохновением, которое может появиться внезапно.

Близнецы

Карты Таро обещают вам время тихого эмоционального исцеления, когда появляется внутренний свет. Если вы уже почти опустили руки или потеряли веру в то, что желаемое действительно приближается - все изменится. Но именно сейчас в вашу жизнь возвращается мягкое, спокойное "да" от Вселенной. Если вам кажется, что никто не видит ваших усилий, то это не так. Встречайте чудеса и хорошие новости!

Овен

Вам будет непросто остаться в тени или залечь на дно, ведь энергия этой недели будет требовать действий и движения. Наступает момент, когда двери, которые долго оставались закрытыми, наконец откроются. Вы можете получить предложение, приглашение, новость или идею, которая буквально изменит весь ваш маршрут. Это период решимости, но не борьбы. Позвольте себе выбрать новую траекторию, даже если она пугает своей неожиданностью, вы уже давно готовы - не ждите одобрения от других.

Стрелец

Вам улыбается Вселенная, замечательных новостей будет немало! Эта неделя может принести как маленькие приятности, так и большие победы, а еще - вернет вам внутреннее ощущение гармонии. Успех на вашей стороне, и он хочет, чтобы вы это наконец почувствовали. Поэтому делайте все, о чем давно думали, и никого не слушайте. Вы заслуживаете счастья, время верить в чудеса.

Козерог

Новая неделя может стать финальной точкой в длинном этапе жизни, который уже давно требовал завершения. Возможно, вы завершите важный проект, встретите человека, с которым когда-то были связаны, или наконец скажете себе "да" в чем-то большом. Отпустите прошлое не со страхом, а с благодарностью. Теперь вы можете начать новый цикл - легче, честнее и с открытым сердцем. Помните, что все будет хорошо.