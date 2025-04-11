Полнолуние - время перемен: как начать новую жизнь и найти свое счастье

Уже 13 апреля наступает Полнолуние, которое способно существенно повлиять на наши судьбы. Но важно знать, как именно действовать и с чего начинать новую жизнь.

Нумеролог Татьяна Бланк рассказала РБК-Украина (проект Styler), чем особенно это Полнолуние и что делать, чтобы обрести счастье.

"13 апреля - день, когда все выйдет наружу. Полнолуние в знаке Весы подсвечивает наши отношения, способность быть в гармонии с собой и с другими. И не просто так - Весы находятся под управлением Венеры, а она в это время выходит из ретроградности. Совпадение? Не думаю", - рассказала эксперт.

Как на нас повлияет это Полнолуние

то, что было непонятным в темах любви, денег, потребления, красоты - прояснится

то, что долго держалось на паузе, может внезапно сдвинуться с места

то, что казалось "а может, пусть будет как есть" - больше не работает.

"Баланс против хаоса. Гармония против зависимости. Любовь против иллюзий. Это завершение долгого периода переосмыслений. Мы делали глубокую ревизию чувств, а теперь - готовы действовать", - пояснила Бланк.

Луна в Весах, отметила нумеролог, хочет мира, красоты, гармонии, отношений. Но Солнце в Овне - хочет конфликта, самовыражения, честности и действия.

Львы, Девы, Весы, Скорпионы, Стрельцы - больше склонны будут к энергиям Овна: конфликтов, самостоятельности, активности, внимания к себе и своему телу. Водолеев, Рыб, Овнов, Тельцов и Близнецов больше потянет к энергиям Весов: отношений, партнерства, примирения, женских сфер, пассивности, заботы. Ну а Раков и Козерогов, добавила Бланк, "будет бросать туда-сюда".

Как прожить это Полнолуние максимально мудро

запишите, что завершилось в отношениях (реальных или во внутренних диалогах), и сформулируйте, что хотите построить во взаимодействии с собой и другими

не принимайте решений под влиянием других людей и не давайте советы, проявляйте больше толерантности

посмотрите на себя, как на человека, который достоин любви

составьте список действий на ближайшие две недели, чтобы признаться себе в любви.

"Это Полнолуние - это любовь к себе, что наконец проявляется наружу. Поэтому, выбирайте себя - с гармонией, красотой и без драм", - резюмировала нумеролог.