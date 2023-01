Никогда не кладите в микроволновку эти вещи: это может быть опасно

Что нельзя помещать в микроволновку?

Алюминиевая фольга

Наиболее часто используемый предмет домашнего обихода, который никогда не следует класть в микроволновую печь - алюминиевая фольга. По сути, это очень тонкий металл, который при воздействии микроволнового излучения будет отражать энергию, а не поглощать ее. Это, в свою очередь, может создать искры, которые могут испортить прибор или, что еще хуже, вызвать пожар.

Все, что связано с металлом или нержавеющей сталью

Тарелки с блестящими металлическими ободками и дорожные кружки из нержавеющей стали также могут стать причиной пожара, если их поставить в микроволновую печь. Кроме того, эти предметы предотвратят нагревание вашей еды и напитков, потому что, как и в случае с алюминиевой фольгой, металл будет отражать тепло от микроволновой печи, а не позволит вашей еде поглощать его.

Одноразовый пластик

Пластиковые пакеты и контейнеры, такие как баночки из-под йогурта, никогда не следует разогревать в микроволновой печи, поскольку они могут содержать бисфенол А, более известный как BPA. Эти материалы могут легко расплавиться внутри прибора, высвобождая BPA в пищу, что, согласно исследованиям, связано с целым рядом проблем со здоровьем.

Вода

Налить кружку воды для чая и поставить в микроволновку кажется безобидным и практичным занятием, но на самом деле это может быть довольно опасно. Вода в микроволновой печи может перегреться, даже если она не кипит, а вы получите сильные ожоги.

Перец чили

Красный перец не взорвется в микроволновке. Однако он содержит соединение, известное как капсаицин, которое испаряется при высоких температурах. Пары могут быть очень опасны при попадании в глаза или при вдыхании.

Яйца

Разогревать в микроволновке целое яйцо в скорлупе может быть опасно. Быстрый процесс нагревания может создать много пара внутри яйца, из-за чего оно может взорваться и превратиться в яичную массу. Поэтому, несмотря на то, что пишут в интернете, не пытайтесь сварить яйца вкрутую в микроволновке. Приготовьте их в духовке или на плите.

Брокколи

Это может стать неожиданностью, но, согласно the Journal of the Science of Food and Agriculture, приготовление брокколи в микроволновой печи может разрушить ее питательные вещества. Попробуйте аккуратно приготовить капусту на пару или бланшировать, чтобы сохранить питательную ценность и цвет.