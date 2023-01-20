Как очистить микроволновку в домашних условиях: эффективные методы

Микроволновая печь есть почти в каждом доме. В ней удобно разогреть пищу без лишних усилий. Если печь снабжена дополнительными технологиями, то в ней и приготовить что-то можно. Однако после длительного использования на стенках и дверцах может появиться нежелательная грязь.

Как очистить микроволновку от грязи и жира - читайте в материале Styler.

Зачем мыть микроволновку

Когда вы греете в ней пищу, с паром выделяются разные запахи, которые "налипают" на стенках и остаются внутри. Особенно если какой-нибудь продукт имеет ярко выраженный запах, другая пища может его впитывать.

Кроме того, некоторые продукты при нагревании начинают "стрелять", оставляя на поверхностях жирные разводы. Этот фактор оказывает негативное влияние на каждую вашу трапезу.

К тому же, чем больше в микроволновке содержимого, которое нужно нагреть, тем больше мощности ей нужно потратить. А это влияет на счета за коммуналку. Поэтому подобно накипи в электрочайнике все лишнее из нее нужно убрать.

Очистка паром

Это очень безопасный и экологичный способ. Все, что вам нужно это поставить в печь миску с водой. Просто включите технику на максимальную мощность и пусть вода улетучивается. По времени это займет до 10 минут, но может потребоваться несколько подходов.

После этого извлеките миску, выключите прибор из розетки и тряпкой осторожно протрите все внутренние поверхности.

Вытирайте микроволновку только после выключения ее из розетки (фото: Freepik)

Очистка уксусом

Алгоритм действий аналогичен предыдущему, однако в воду добавьте уксус. Такая смесь более эффективно справится с загрязнениями. Когда микроволновая печь прекратит работу, дайте ей постоять полчаса и затем начинайте вытирать.

Единственный недостаток этого способа в том, что после уксуса остается неприятный запах, поэтому производите процедуру только с включенной вытяжкой или открытыми окнами.

Попробуйте лимонную кислоту

Смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции 1:2. Поставьте смесь и микроволновку на 10-15 минут, затем оставьте постоять еще на 25 минут. Хотя лимонная кислота тоже оставляет неприятный запах, эффективно справится с любыми загрязнениями.

Аналогично вы можете использовать соду, которая сделает свое дело без лишних запахов.

Если же не хотите прибегать к народным методам, приобретите специальную бытовую химию. Следуя указаниям в инструкции, вымойте прибор. Рекомендуем обязательно использовать резиновые перчатки и открывать окна.