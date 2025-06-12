Не только "пятница, 13": каких дат и дней очень боятся в разных странах мира

В разных культурах существуют свои "черные даты" - определенные дни недели или числа месяца, которые считаются несчастливыми. И их значительно больше, чем просто "пятница, 13".

Древний Рим: роковое 18 июля

18 июля оставил темный след в истории Рима: именно в этот день в 387 году до н.э. кельты разграбили город.

А в 64 году нашей эры в ту же ночь произошел большой пожар, который длился три дня. Сгорели почти все районы, включая императорский дворец. Говорят, Нерон тогда декламировал стихи, наблюдая за огнем.

Англия: понедельник

Лорд Берли, советник Елизаветы I, считал три понедельника в году особенно опасными.

Первый понедельник апреля - день убийства Авеля Каином, второй понедельник августа - уничтожение Содома, а последний декабрьский понедельник - день рождения Иуды. Кроме того, плохими считались понедельники, среды и пятницы для начала новых дел.

Франция и Англия: день казненных младенцев

28 декабря - День невинно убиенных младенцев - долго считался самым несчастливым в Западной Европе. Даже коронация Эдуарда IV была перенесена с этой даты на другую, чтобы избежать злых примет.

Китай и Япония: число 4

В Китае и Японии число 4 считается несчастливым, потому что оно созвучно со словом "смерть". Также в Японии опасной является дата 9 сентября (09.09), так как число 9 (kyū) ассоциируется с болью и страданиями.

В разных культурах существуют свои суеверия относительно несчастливых дат и дней недели (фото: Freepik.com)

Индия: проклятие восьмерки

В индуизме число 8 символизирует бога Шани - повелителя кармы, трудностей и расстройств. Особенно зловещим считается 8 августа. В этот день индусы воздерживаются от важных решений.

Греция и Испания: вторник 13-го

В Греции роковым считается вторник, особенно если он приходится на 13-е число. Именно во вторник пал Константинополь в 1453 году.

У испанцев подобная фобия: слово "Martes" (вторник) происходит от имени Марса - бога войны, что добавляет агрессивного подтекста дню.

Италия: пятница 17-го

Итальянцы боятся пятницы 17-го, потому что римское XVII при перестановке букв образует "VIXI" - латинское "я жил", то есть уже мертвый. Этот день ассоциируется со смертью и неудачей, поэтому многие избегают важных событий.

Пятница 13-го: глобальный ужас

Этот день пугает не только киноманов. Страх перед пятницей 13-го имеет библейские и мифологические корни - Иуда был 13-м на Тайной вечере, а пятница была днем казни.

В скандинавской мифологии 13-й гость - Локи - принес несчастье. Люди, страдающие трискайдекафобией, могут даже избегать номеров отелей или этажей с этой цифрой.