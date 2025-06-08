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Почему вам не везет: как понять, это - сглаз, проклятие или просто совпадение

Воскресенье 08 июня 2025 21:45
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Почему вам не везет: как понять, это - сглаз, проклятие или просто совпадение Какие признаки у сглаза и проклятия (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Черная полоса, тянущаяся днями, неделями или даже месяцами, вызывает вопрос: это просто неудачный период или нечто большее? Издавна люди считали, что постоянные неурядицы могут быть признаком сглаза или проклятия.

Как разобраться, вам не везет из-за стечения обстоятельств или из-за сглаза, или проклятия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое сглаз?

Сглаз или "злой глаз" - это негативное влияние, которое, по поверьям, возникает после завистливого или недоброго взгляда. Часто даже бессознательного.

Приметы, которые могут указывать на сглаз:

  • вы чувствуете себя обессиленными без видимой причины
  • техника ломается, вещи теряются или портятся
  • ребенок постоянно плачет, домашние животные нервничают
  • после общения с конкретным человеком вам становится плохо или плохо идут дела

Что такое проклятие?

Проклятие - это намеренное пожелание зла, часто с ритуальным или словесным усилением. Во многих культурах это серьезное воздействие, которое может передаваться даже поколениями.

Возможные признаки:

  • повторяющиеся неудачи в одной и той же сфере (работа, отношения, здоровье)
  • ситуации "как по сценарию" - все рушится, несмотря на усилия
  • ощущение чужого присутствия, сны с незнакомыми людьми, тревожность без причины
  • родовая "черная полоса" - подобные проблемы были у бабушек или родителей

А может, это просто совпадение?

Иногда жизнь действительно подбрасывает серию неприятностей, но это не всегда что-то сверхъестественное.

Сигналы, что это скорее совпадение:

  • проблемы разного характера, но без системности
  • после отдыха или изменения среды ситуация налаживается
  • нет внутреннего ощущения давления или эмоциональной "стяжки"

Что можно сделать для самозащиты (даже если вы скептик)

  • Соль в кармане или под подушкой - старый способ "снять" постороннее влияние
  • Нож под порогом - по приметам, обрезает негатив, который "цепляется" извне
  • Три свечи в доме, которые горят одновременно - считается, что огонь "вычищает" пространство
  • Чистая вода с ложкой соли на подоконнике - забирает сглаз и энергетическую грязь

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При написании материала были использованы источники: PubMed, Proceedings of the Royal Society, The International Journal of Humanities, UCLA

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