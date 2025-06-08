Почему вам не везет: как понять, это - сглаз, проклятие или просто совпадение
Черная полоса, тянущаяся днями, неделями или даже месяцами, вызывает вопрос: это просто неудачный период или нечто большее? Издавна люди считали, что постоянные неурядицы могут быть признаком сглаза или проклятия.
Как разобраться, вам не везет из-за стечения обстоятельств или из-за сглаза, или проклятия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое сглаз?
Сглаз или "злой глаз" - это негативное влияние, которое, по поверьям, возникает после завистливого или недоброго взгляда. Часто даже бессознательного.
Приметы, которые могут указывать на сглаз:
- вы чувствуете себя обессиленными без видимой причины
- техника ломается, вещи теряются или портятся
- ребенок постоянно плачет, домашние животные нервничают
- после общения с конкретным человеком вам становится плохо или плохо идут дела
Что такое проклятие?
Проклятие - это намеренное пожелание зла, часто с ритуальным или словесным усилением. Во многих культурах это серьезное воздействие, которое может передаваться даже поколениями.
Возможные признаки:
- повторяющиеся неудачи в одной и той же сфере (работа, отношения, здоровье)
- ситуации "как по сценарию" - все рушится, несмотря на усилия
- ощущение чужого присутствия, сны с незнакомыми людьми, тревожность без причины
- родовая "черная полоса" - подобные проблемы были у бабушек или родителей
А может, это просто совпадение?
Иногда жизнь действительно подбрасывает серию неприятностей, но это не всегда что-то сверхъестественное.
Сигналы, что это скорее совпадение:
- проблемы разного характера, но без системности
- после отдыха или изменения среды ситуация налаживается
- нет внутреннего ощущения давления или эмоциональной "стяжки"
Что можно сделать для самозащиты (даже если вы скептик)
- Соль в кармане или под подушкой - старый способ "снять" постороннее влияние
- Нож под порогом - по приметам, обрезает негатив, который "цепляется" извне
- Три свечи в доме, которые горят одновременно - считается, что огонь "вычищает" пространство
- Чистая вода с ложкой соли на подоконнике - забирает сглаз и энергетическую грязь
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При написании материала были использованы источники: PubMed, Proceedings of the Royal Society, The International Journal of Humanities, UCLA