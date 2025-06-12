Не лише "п'ятниця, 13": яких дат та днів дуже бояться у різних країнах світу

У різних культурах існують свої "чорні дати" - певні дні тижня чи числа місяця, які вважаються нещасливими. І їх значно більше, ніж просто "п'ятниця, 13".

Давній Рим: фатальний 18 липня

18 липня залишив темний слід в історії Риму: саме цього дня 387 року до н.е. кельти розграбували місто.

А в 64 році нашої ери в ту ж ніч сталася велика пожежа, яка тривала три дні. Згоріли майже всі райони, включно з імператорським палацом. Кажуть, Нерон тоді декламував вірші, спостерігаючи за вогнем.

Англія: понеділок

Лорд Берлі, радник Єлизавети I, вважав три понеділки на рік особливо небезпечними.

Перший понеділок квітня - день убивства Авеля Каїном, другий понеділок серпня - знищення Содому, а останній грудневий понеділок - день народження Іуди. Крім того, поганими вважалися понеділки, середи й п’ятниці для початку нових справ.

Франція та Англія: день страчених немовлят

28 грудня - День невинно вбитих немовлят - довго вважався найнещасливішим у Західній Європі. Навіть коронація Едуарда IV була перенесена з цієї дати на іншу, щоб уникнути злих прикмет.

Китай і Японія: число 4

У Китаї та Японії число 4 вважається нещасливим, бо воно співзвучне зі словом "смерть". Також в Японії небезпечною є дата 9 вересня (09.09), бо число 9 (kyū) асоціюється з болем і стражданнями.

У різних культурах існують свої забобони щодо нещасливих дат та днів тижня (фото: Freepik.com)

Індія: прокляття вісімки

В індуїзмі число 8 символізує бога Шані - володаря карми, труднощів і розладів. Особливо зловісним вважається 8 серпня. Цього дня індуси утримуються від важливих рішень.

Греція та Іспанія: вівторок 13-го

У Греції фатальним вважається вівторок, особливо якщо він припадає на 13-е число. Саме у вівторок впав Константинополь у 1453 році.

У іспанців подібна фобія: слово "Martes" (вівторок) походить від імені Марса - бога війни, що додає агресивного підтексту дню.

Італія: п’ятниця 17-го

Італійці бояться п’ятниці 17-го, бо римське XVII при перестановці букв утворює "VIXI" - латинське "я жив", тобто вже мертвий. Цей день асоціюється зі смертю та невдачею, тому багато хто уникає важливих подій.

П’ятниця 13-го: глобальне страхіття

Цей день лякає не лише кіноманів. Страх перед п’ятницею 13-го має біблійні та міфологічні корені - Іуда був 13-м на Тайній вечері, а п’ятниця була днем страти.

У скандинавській міфології 13-й гість - Локі - приніс нещастя. Люди, що страждають на трискайдекафобію, можуть навіть уникати номерів готелів чи поверхів із цією цифрою.