Не только для одежды: 7 способов использования отпаривателя в быту

Отпариватель для одежды - это невероятно удобный инструмент для стирки, который может легко разгладить одежду. Однако многофункциональный прибор можно использовать и для другого, ведь высокая температура пара является эффективным средством дезинфекции и очистки многих предметов в быту.

О том, как можно использовать отпариватель, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Удалить жир на кухне

Горячий пар - отличный способ расщепить засохший жир и масло, чтобы легко их вытереть. Отпариватель отлично подходит для чистки кухонных поверхностей, духовок, вытяжных вентиляторов, гриля и т.д.

Для этого устройство советуют наполнить дистиллированной водой и подержать несколько секунд у засохшего жира - а затем вытереть грязь тряпкой из микрофибры.

Дезинфицировать столешницы

Вы можете использовать отпариватель для очистки непористых столешниц, если его температуру можно отрегулировать до достаточно высокой, чтобы уничтожить бактерии и микробы.

Отпариватель советуют включить на температуре 122-148 градусов и провести прибором над столешницей. После этого необходимо вытереть поверхность досуха чистой тряпкой из микрофибры.

Почистить диван

Если у дивана нет съемных чехлов, его можно почистить с помощью отпаривателя. Однако прежде всего следует пропылесосить диван, чтобы удалить любой мусор и предварительно обработать пятна.

После этого нужно обработать диван паром, проведя по нему отпаривателем для одежды. Если накопилось большое количество влаги, диван можно просушить феном.

Однако следует проверить этикетку по уходу за диваном, чтобы убедиться, что отпаривание допустимо как метод очистки - например, никогда не следует отпаривать велюровые диваны.

Освежить шторы

Пар от устройства, которым провели по шторам, удалит морщинки и одновременно продезинфицирует ткань. В то же время, чтобы лучше удалить грязь, сначала пропилососьте шторы, чтобы удалить волосы, пыль или сухой мусор - а затем проведите отпаривателем вдоль ткани.

Однако советуют не использовать этот метод для штор, которые можно почистить только в химчистке.

Очистить швы между плиткой

Обработка швов паром может быть достаточно эффективным способом смыть накопившуюся грязь и копоть. Для этого отпариватель следует направить на шов и произвести прибор вдоль линии.

Однако следует держать отпариватель на расстоянии 21-25 см от плитки, чтобы избежать перенасыщения влагой. После того как грязь поднимется вместе с влагой, ее можно легко удалить салфеткой из микрофибры.

Разморозить морозильную камеру

Очистка морозильной камеры может быть сложной, когда на стенках и перегородках накапливается лед. Однако, если это делать осторожно, можно разморозить морозильную камеру с помощью отпаривателя.

Прежде всего, нужно опорожнить морозильную камеру, как при обычном размораживании, а затем использовать отпариватель, проводя от задней части морозильной камеры до передней, чтобы ускорить процесс.

Почистить дверцы душевой кабины

Пар от отпаривателя подходит и для очистки стекла без разводов, и для дезинфекции дверцы душевой кабинки.

Для этого советуют сначала почистить дверцы как обычно, а затем обработать поверхность паром и вытереть излишки влаги тряпкой. Только убедитесь, что когда используете отпариватель на стекле, используете дистиллированную воду - это поможет избежать разводов и налета от воды.