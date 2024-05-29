4 скрытых функций пылесоса, которые могут значительно облегчить жизнь

Пылесосы являются важным инструментом при уборке дома. Как оказалось, кроме простой уборки полов, у пылесосов еще много других функций.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

Используйте пылесос, чтобы найти потерянные вещи

Если вы потеряли серьгу или другую мелкую вещь, вы можете использовать пылесос и сделать это без проблем.

Вместо того чтобы часами ползать по дому с лупой, освободите входное отверстие трубы, натяните на него колготки, чулки или в крайнем случае тонкую футболку, закрепите резинкой, чтобы материал плотнее прилегал, и начинайте пылесосить.

Если маленький предмет прячется в ковре либо швах меж плитками, он волшебным образом выйдет на поверхность и застрянет в ткани.

Убирать вмятины на ковре

Вмятины появляются от тяжелой мебели и других предметов. Исправить это можно с помощью пылесоса.

Положите на них кусочки льда, подождите, пока они растают, и пропылетесь места, используя тонкую и узкую щелевую насадку. Она обеспечивает интенсивное всасывание и отлично подходит для очистки труднодоступных мест. Этот трюк позволит вытащить волокна ковра наверх и устранить вмятины.

Освежать подушки

С течением времени подушки могут стать неприятно пахнуть. К счастью, пылесос может решить и эту проблему. Насыпьте немного порошка на подушки, аккуратно пройдитесь по ним влажной губкой и оставьте на час. А потом пропылесосьте их как обычно. Результат вас не разочарует

Чистые окна

Окна могут оказаться слишком грязными и пильными (особенно если есть промышленные здания неподалеку). Также они могут быть раздражителем, особенно если среди ваших родных есть люди с аллергией на пыль.

Если начать мытье окон с пылесосом, уборка займет меньше времени и результат будет более блестящим. Просто пройдитесь по поверхностям пылесосом, особенно рамы и механизмы открывания окон, тогда вам понадобится меньше времени на замену воды.

Что нельзя убирать пылесосом

Волосы

Если вы будете регулярно удалять волосы с ковра или пола с помощью пылесоса, то рано или поздно они намотаются на щетку. В итоге это приведет к понижению силы всасывания. Поэтому пылесос либо станет хуже работать, либо вообще сгорит.

Лучшее, что вы можете сделать с волосами на полу - собрать их руками или веником, а ковер желательно чистить мокрой щеткой.

Кофе

Техника не имеет функции уборки влажного мусора или жидкостей. Такая чистка приведет к засорению трубки и фильтра, а кофейная гуща, попадая внутрь, увлажнит весь остальной мусор. В итоге оно будет гнить и покрываться плесенью, что приведет к поломке техники.

Стекло

Ни стекло, ни остатки керамики чистить пылесосом нельзя. Если вы не знаете, можно ли пылесосить стекло пылесосом, подумайте, почему делать этого не стоит.

Крошечные куски такого материала обязательно застрянут в трубке, а если пылесос с мешком, то он может порваться.