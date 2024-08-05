Не только по цвету: как сортировать одежду для стирки, чтобы удалить всю грязь

Сортировка белья может показаться неприятным делом, но оно действительно имеет большое значение, когда речь идет об эффективности очищения одежды. Несмотря на известную сортировку по цвету, одежду стоит сортировать и по другим характеристикам.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Сортировать по цвету

Сортировка по цвету - один из самых простых и очевидных способов разделить белье. Это предотвращает перенос красителя, который со временем делает одежду тусклой.

Белые ткани

Белые вещи следует стирать вместе, чтобы сохранить белоснежность цвета.

Светлые вещи

Светлые вещи также следует стирать отдельно от темных - однако отдельно и от белых, ведь это вещи пастельных и серых оттенков.

Темная одежда

Всегда следует стирать одежду темных цветов, например, черную, темно-синюю или темно-красную, вместе. Это предотвращает перенесение красителя с темных тканей на более светлые.

Яркие вещи

Яркие вещи лучше стирать отдельно, поскольку их красители часто имеют высокую вероятность потечь и закрасить другую одежду.

Сортировать по типу ткани

После того как вы отсортировали белье по цвету, советуют рассортировать его снова по типу ткани.

Режим стирки для смешанных тканей следует выбирать в соответствии с основным материалом, если только одежда не содержит деликатного материала, таких как шелк или шерсть. Шелк или шерсть следует стирать так, как указано на этикетках.

Тяжелые ткани

Такие вещи, как джинсы (деним) и вещи с плотного хлопка, следует сортировать на отдельную категорию, поскольку они нуждаются в более длинном цикле стирки и могут повредить деликатные ткани, если их постирать вместе.

Нежные ткани

Шелк, кружево и синтетические вещи также следует стирать отдельно, поскольку они требуют деликатного режима стирки и часто холодной воды, чтобы предотвратить их повреждение.

Трикотаж и эластичные ткани

Эти вещи (свитера, спортивная одежда и т.п.) необходимо стирать отдельно от других вещей, чтобы избежать растяжения и деформации, которые могут возникнуть, если их смешать с вещами с более тяжелой ткани.

Сортировать по уровню загрязнения

При сортировке белья обязательно отводите отдельную кучу для очень грязных вещей, например, детских вещей, одежды с жирными пятнами, грязных полотенец. Таким образом, вы сможете заранее обработать вещи со сложными пятнами.

Предварительная обработка помогает расщепить и приподнять пятно из ткани до того, как оно пройдет через цикл стирки, увеличивая шансы на полное удаление пятна.

Это особенно важно для устойчивых пятен или пятен, которые уже засохли. Для эффективной стирки вещей советуют посортировать вещи на три кучи.

Слегка загрязнены

Одежду, которая лишь слегка загрязнена, удобно стирать вместе, поскольку для нее обычно требуется более короткий цикл стирки.

Сильно загрязнены

Сильно загрязненные вещи могут потребовать более продолжительного цикла стирки или предварительного замачивания - в отличие от вещей без пятен, которые за это время можно развесить сушиться.

Вещи с отчетливыми пятнами

Такие вещи лучше стирать вместе, ведь, как и сильно загрязненные, они обычно нуждаются в предварительной обработке перед стиркой - как и в более длительном цикле стирки.

Всегда стирать отдельно

Кроме сортировки по цвету, типу ткани и уровню загрязнения, есть еще некоторые вещи, которые всегда следует стирать отдельно от остальной одежды.

Одежда с украшениями

Одежду с бисером, пайетками или другими украшениями всегда следует стирать отдельно, чтобы элементы декора не зацепились за другие вещи.

Вещи с липучками или застежками-молниями

Липучки или молнии также могут зацепиться за другие вещи - повредив их. Так что лучше стирать такие вещи отдельно или по крайней мере убедиться, что они надежно застегнуты.

Неустойчивые к покраске вещи

Одежда, которая не устойчива к покраске, может полинять во время стирки. Однако отдельная стирка этих вещей позволяет избежать потери цвета и загрязнения другой одежды.

Постельное белье и простыни

Советуют всегда стирать простыни и постельные принадлежности отдельно от других вещей, чтобы обеспечить им максимальную очистку. Они выдерживают обычный цикл стирки в теплой или горячей воде.

Полотенца

Часто рекомендуют стирать полотенца в горячей воде, чтобы убить бактерии и сохранить их свежесть, поэтому часто идеальным вариантом является раздельная стирка. Кроме того, полотенца оставляют ворсинки на другой одежде - особенно это заметно на темных тканях.