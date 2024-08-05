Не лише за кольором: як сортувати одяг для прання, щоб видалити весь бруд

Сортування білизни може здатися неприємною справою, але воно справді має велике значення, коли йдеться про ефективність очищення одягу. Попри відоме сортування за кольором, одяг варто сортувати й за іншими характеристиками.

Про це розповіда РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Сортувати за кольором

Сортування за кольором - один із найпростіших і найочевидніших способів розділити білизну. Це запобігає перенесенню барвника, який з часом робить одяг тьмяним.

Білі тканини

Білі речі варто прати разом, щоб зберегти білосніжність кольору.

Світлі речі

Світлі речі також слід прати окремо від темних - проте окремо й від білих, адже це речі пастельних та сірих відтінків.

Темний одяг

Завжди варто прати одяг темних кольорів, наприклад, чорний, темно-синій або темно-червоний, разом. Це запобігає перенесенню барвника з темних тканин на світліші.

Яскраві речі

Яскраві речі ліпше прати окремо, оскільки їхні барвники часто мають високу ймовірність потекти і зафарбувати інший одяг.

Сортувати за типом тканини

Після того, як ви відсортували білизну за кольором, радять розсортувати її ще раз за типом тканини.

Режим прання для змішаних тканин слід обирати відповідно до основного матеріалу, якщо тільки одяг не містить делікатного матеріалу, таких як шовк або вовна. Шовк або вовну слід прати так, як зазначено на етикетках.

Важкі тканини

Такі речі, як джинси (денім) та речі з цупкої бавовни, слід сортувати на окрему категорію, оскільки вони потребують довшого циклу прання і можуть пошкодити делікатні тканини, якщо їх випрати разом.

Делікатні тканини

Шовк, мереживо та синтетичні речі також слід прати окремо, оскільки вони потребують делікатного режиму прання і часто холодної води, щоб запобігти їхньому пошкодженню.

Трикотаж і еластичні тканини

Ці речі (светри, спортивний одяг тощо) необхідно прати окремо від інших речей, щоб уникнути розтягування і деформації, які можуть виникнути, якщо їх змішати з речами з важчої тканини.

Сортувати за рівнем забруднення

При сортуванні білизни обов'язково відводьте окрему купу для дуже брудних речей, наприклад, дитячих речей, одягу з жирними плямами, брудних рушників тощо. Таким чином, ви зможете заздалегідь обробити речі зі складними плямами.

Попередня обробка допомагає розщепити і підняти пляму з тканини до того, як вона пройде через цикл прання, збільшуючи шанси на повне видалення плями.

Це особливо важливо для стійких плям або плям, які вже засохли. Тож для ефективного прання речей радять посортувати речі на три купи.

Злегка забруднені

Одяг, який лише злегка забруднений, зручно прати разом, оскільки для нього зазвичай потрібен коротший цикл прання.

Сильно забруднені

Сильно забруднені речі можуть потребувати більш тривалого циклу прання або попереднього замочування - на відміну від речей без плям, які за цей час можна розвісити сушитися.

Речі з виразними плямами

Такі речі краще прати разом, адже, як і сильно забруднені, вони зазвичай потребують попередньої обробки перед пранням - як і довшого циклу прання.

Завжди прати окремо

Окрім сортування за кольором, типом тканини та рівнем забруднення, є ще деякі речі, які завжди слід прати окремо від решти одягу.

Одяг з прикрасами

Одяг з бісером, паєтками або іншими прикрасами завжди слід прати окремо, щоб елементи декору не зачепилися за інші речі.

Речі з липучками або застібками-блискавками

Липучки або блискавки також можуть зачепитися за інші речі - пошкодивши їх. Тож краще прати такі речі окремо або принаймні переконатися, що вони надійно застебнуті.

Нестійкі до фарбування речі

Одяг, який не є стійким до фарбування, може полиняти під час прання. Однак окреме прання цих речей дозволяє уникнути втрати кольору та забруднення іншого одягу.

Постільна білизна та простирадла

Радять завжди прати простирадла та постільну білизну окремо від інших речей, щоб забезпечити їм максимальне очищення. Вони витримують звичайний цикл прання в теплій або гарячій воді.

Рушники

Часто рекомендують прати рушники в гарячій воді, щоб вбити бактерії і зберегти їхню свіжість, тому часто ідеальним варіантом є роздільне прання. Крім того, рушники залишають ворсинки на іншому одязі - особливо це помітно на темних тканинах.