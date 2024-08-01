Растянулась рубашка? Вот как ее можно уменьшить без ушивания

Иногда, из-за регулярного ношения, одежда увеличивается в размерах - разнашивается. Однако не всегда нужно ушивать рубашку или футболку - иногда их достаточно лишь правильно постирать.

О том, как уменьшить растянутую одежду без ушивания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Какая одежда втягивается после стирки

Существует несколько способов, как уменьшить растянутую одежду так, чтобы она сидела идеально. Однако первым шагом всегда должна быть проверка этикетки, чтобы увидеть, какие материалы были использованы.

При использовании таких методов можно ожидать усадки примерно на 2-3% - это зависит от бренда, типа ткани и конструкции одежды. Некоторые типы одежды дадут больше усадки, но производители стараются избегать производства таких вещей.

Вещи, которые на 100% состоят из хлопка и шерсти - легче всего стянуть при стирке. В то же время деликатные ткани, такие как шелк, лучше не трогать, поскольку они могут быть повреждены теплом, необходимым для эффективной усадки.

Кроме того, синтетические волокна, такие как нейлон и полиэстер, не всегда легко поддаются усадке. Поэтому, если вы планируете самостоятельно уменьшить размер рубашки, имейте в виду, что не все ткани дадут одинаковый результат.

Как уменьшить одежду из хлопка и льна

Для того чтобы уменьшить размер рубашки, сначала нужно понять химический процесс.

Усадка происходит, когда соединение влаги и тепла активирует хлопковые волокна и делает их восприимчивыми к изменению формы, когда одежда перемешивается в стиральной или сушильной машине.

Поскольку хлопок является натуральным волокном, он легко впитывает воду и поэтому достаточно подвержен усадке.

Чтобы намеренно снизить размер хлопчатобумажной или льняной рубашки, советуют стирать ее на длинном цикле в очень теплой или горячей воде.

Затем нужно высушить ее на высокой температуре - в сушилке или на батарее, не забывая периодически проверять, не уменьшилась ли она чрезмерно.

После того как вы уменьшили изделие до нужного размера, при необходимости его можно досушить на воздухе.

Как уменьшить одежду из синтетики

Рубашки, изготовленные из этих типов материалов, менее подвержены усадке, поскольку их синтетические волокна поглощают меньше воды и часто подвергаются тепловой обработке в процессе производства.

Это делается для того, чтобы помочь одежде противостоять случайным изменениям формы и размера.

Кроме того, ткани, в состав которых входит лайкра, спандекс и т.п., специально имеют эластичный/растяжимый элемент для противодействия усадке.

Однако, если вы собираетесь попытаться уменьшить одежду из одного из этих материалов, Тоня Харрис, эксперт по токсинам рекомендует сначала постирать такую одежду в холодной воде во избежание повреждения швов.

Затем одежду нужно просушить при высокой температуре, с частыми проверками (каждые пять минут), чтобы убедиться, что вы не пересушили и не повредили ее.